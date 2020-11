Sportler eröffnen moderne Dartspiel-Anlage in Salzgitter

Das Dartspiel wird auch in Salzgitter immer beliebter. In vielen Vereinen hat es daher eigene Sparten bekommen. So auch beim TSV Hallendorf. Das Geschicklichkeitsspiel mit Pfeilen, das bislang nur im in der vereinseigenen Gaststätte gespielt wurde, hat nun auch den neuen, 45 Quadratmeter großen Multifunktionsraum erobert. Die drei beleuchteten und teilweise auch computergestützten Dartscheiben, die im Mittelpunkt des in Eigenregie umgebauten, ehemaligen Abstell-Lagers stehen, wurden am vergangenen Montag feierlich eröffnet.

Die Augen von TSV-Chef Christian Hoinza und Spartenleiter Mike Ebeling leuchteten, als sie die Scheiben, die wettbewerbsgerecht in 1,73 Metern Höhe (gemessen bis zur Scheibenmitte) den Gästen vorstellten. Die Spieler, die sich hinter der Wurflinie (Oche) in 2,37 Metern Entfernung aufstellen, um die Pfeile auf die Scheibe zu werfen, können ihre erzielten Punkte zweifach errechnen: klassisch per Hand auf einer Tafel oder aber auch per computergestützter Zählanlage. Das sei, sagt Ebeling, einmalig bei der vereinseigenen Dart-Anlage, die nun insgesamt sieben Scheiben zählt. Ideal etwa für gesonderte Turniere der Jugendlichen, wenn sie nicht in der Gaststätte spielen können. Abstellraum in Eigenregie umgebaut Doch der Wettbewerb um Treffer ins Bull’s Eye, das Triple oder den Outer-Bull ist nicht der einzige Zweck des Multifunktionsraums. Die Idee hatte Hoinza schon vor zwei Jahren. Mehr Platz, ahnte er, könnte für den Verein im umgebauten Abstellraum gefunden werden. Also legten er und elf weitere TSV-Mitglieder selbst Hand an. Sie entkernten den Raum. Dann bauten sie ihn um und verlegten die Elektrik. Nun können im neuen Raum des rund 300-köpfigen TSV auch Sitzungen stattfinden. Gesponsort wurde das Material. 1800 Euro gab der Ortsrat Ost, der Wohnungsverwalter TAG legte aus alter Verbundenheit 4000 Euro drauf. Gute Kontakte zur TAG Enge Verbindung habe das Unternehmen, das in Hallendorf rund 400 Wohnungen vermietet, zum TSV immer schon gepflegt, betonte Claudius Oleszak, Leiter des Immobilien-Managements. Schon 2017 stiftete die TAG dem TSV einen Roll-Rasen fürs Vereinsgelände. Und 2018, bei der Teilnahme an einem internen Dart-Turnier, sei die Idee geboren worden, auch hier nachzubessern, erinnerte sich Oleszak. Nun dürften sich die sportlichen Erfolgschancen der 36 Mitglieder starken Dart-Sparte deutlich verbessern. Sie gruppieren sich derzeit in sechs Teams, darunter eine Frauenmannschaft. Und die besten unter ihnen haben es bereits in die Bezirksoberliga des niedersächsischen Dartverbands geschafft.