Salzgitter Flachstahl gedenkt der Opfer des Bombenangriffs 1944

Die Erinnerung an den Tod von 47 jungen Lehrlingen der ehemaligen Reichswerke Hermann Göring wurde auch in Corona-Zeiten nicht aufgegeben. Am 2. November 1944 starben die Auszubildenden im Alter zwischen 14 und 17 Jahren bei einem Bombenangriff der Alliierten auf ihre Lehrwerkstatt in Immendorf.

Kranz niedergelegt

Während in früheren Jahren viele Auszubildende und weitere Vertreter der Salzgitter Flachstahl an der Gedenkstunde mit Kranzniederlegung auf dem alten Friedhof in Lebenstedt teilnahmen, waren am Montagnachmittag Anke Peinemann, Leiterin Berufliche Bildung, und Betriebsratsmitglied Koray Akdeniz alleine gekommen. „Wir haben in der Corona-Zeit bewusst auf die Teilnahme vieler Auszubildenden verzichtet.

Aus der Geschichte lernen

Trotzdem sollte das Gedenken stattfinden“, betonte Peinemann. Koray Akdeniz: „Es ist wichtig, mit der Kranzniederlegung an den Bombenangriff vor 76 Jahren zu erinnern und der jungen Menschen, die damals den Tod fanden, zu gedenken.“ Notwendig sei es, aus der Geschichte zu lernen und in der Gegenwart dem Rechtsextremismus entgegenzuwirken.

Auch heute viele Kriege

„Wir müssen uns bewusst machen, dass es auch heute sehr viele Kriege gibt“, sagte Anke Peinemann. „Es gibt viele gute, friedliche Lösungen, es braucht keine Kriege auf der Welt.“

Gedenktafel informiert

An der Gedenktafel für die Opfer des Bombenangriffs legten Peinemann und Akdeniz einen Kranz nieder. 33 der 47 Opfer wurden auf dem alten Friedhof in Lebenstedt beigesetzt. Über den Bombenangriff informiert auch eine große Tafel, die vor einiger Zeit auf dem Friedhof aufgestellt wurde. Diese Tafel ist ein Schülerprojekt der IGS Salzgitter. Unter anderem wird der damals 16-jährige Georg Sandvoß zitiert, der den Bombenangriff überlebte: „Die 14. Bombe traf genau die Mitte des Splitterbunkers. Ich saß nur vier Meter von der Einschlagstelle entfernt und kauerte mich in eine Ecke. Andere warfen sich über mich, die sind jetzt tot. Was danach passierte weiß ich nicht. Irgendwann am nächsten Tag wachte ich im Krankenhaus auf.“