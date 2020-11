„Sie hat mich zu einem Monster gemacht. So bin ich nicht.“ Die letzten Worte des Angeklagten im Prozess um das mutmaßliche Martyrium einer 29-Jährigen vor der Urteilsverkündung beinhalten wie in einer Nussschale das Dilemma dieses hochemotionalen Prozesses. Wem glaubt das Gericht? Dem Trinker oder der Trinkerin? Was geschah in dem jahrelangen Strudel aus Alkohol und Gewalt, der zu einer wahren Hölle für die Frau wurde, wie ihr Anwalt sagt?

Staatsanwaltschaft fordert knapp vier Jahre Haft

Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ist am Ende der sechstägigen Beweisaufnahme sicher: Der 46 Jahre alten Angeklagte hat seine Partner im Sommer 2015 zweimal vergewaltigt und sich später der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht. Als die beiden für Tage nahe eines Baches in Lebenstedt lagerten und zechten, soll er sie mit Fußtritten geweckt, ihren Kopf unter Wasser gedrückt und zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben.

Mutmaßlich um ihn zu decken fabulierte die Frau nach ihrer Flucht von Unbekannten, die sie in ein Gebüsch gezerrt hätten. Zwei Jahre später soll er die Socken der schlafenden Frau mit einem Gasbrenner angesteckt haben. Ein anderes Mal will ihn ein Zeuge gesehen haben, wie er mit einer Glasflasche nach ihr schlug. Drei Jahre und neun Monate Haft fordert der Vertreter der Staatsanwaltschaft für den Mann, der im April von seinem Heimatland Polen ausgeliefert wurde und seitdem in Untersuchungshaft sitzt.

Körper der Frau ist von Narben übersäht

Doch das soll nur die Spitze eines Eisbergs sein: Jahrelang habe ihr Partner sie misshandelt, erniedrigt und sexuell ausgebeutet, schilderte die bis zum Zusammenbruch belastete Zeugin im Prozess Braunschweiger Landgericht. „Wie ein Tier“ habe er sie abgerichtet, sie „genommen, wann es ihm passte“. Im Suff habe er sich nicht mehr unter Kontrolle gehabt.

Ihr Körper zeigt massive Spuren von Gewalt: Ausgeschlagene Zähne, die Abdrücke eines Stichs mit einer Gabel in den Oberschenkel, in ihrem Kopf steckt das Projektil einer Gasdruckwaffe. Ihr ganzer Körper ist mit Narben übersäht. Fast alle sollen von ihm stammen. Doch beweisen lässt sich das nicht. Zudem hätten sich diese Taten fast alle in Polen zugetragen. Damit wäre die dortige Justiz zuständig.

So hat sich die Braunschweiger Staatsanwaltschaft letztlich auf vier Anklagepunkte beschränkt, die sich ereignet haben sollen, nachdem das Paar nach Deutschland, nach Salzgitter, übersiedelte und dort unstet in Wohnungen und Pensionen hauste oder im Gebüsch. Begleitet von nahezu permanenten Alkoholmissbrauch.

Opfer gilt als schwer traumatisiert

Doch keiner der Prozessbeteiligten konnte sich von dem freimachen, was an weiteren Tatvorwürfen wie aus einer Echokammer – in den Saal reflektiert wurde. Die grausige Geschichte einer Frau, die sich ihrem Partner, den sie mit 16 kennenlernte, bis zur Selbstaufgabe untergeordnet und hingenommen haben soll, was schon anzuhören kaum zu ertragen war. Bis heute ist sie schwer traumatisiert, befindet sich in psychologischer Behandlung und hat Suizidversuche hinter sich, wie Atteste und das Gutachten einer Psychologin nahelegen. Doch rührt das Trauma und die damit einhergehende Belastungsstörung aus den Attacken des Mannes her?

Sachverständige: Aussagen beruhen auf Erlebtem

Eine Aussagepsychologin hält die Angaben des Opfers zu den vor Gericht verhandelten Vorwürfen für glaubhaft. Auch wenn bei ihre Aussagen im Landgericht eher gering an Details waren und sich einige neue Aspekte im Vergleich zu den Schilderungen bei der Polizei ergeben hätten. Das sei der Erkrankung der Frau geschuldet. Sie spricht von „einer potenzierten Abhängigkeit“. „Er war ihr einziger Bezugspunkt und hat ihr eingeredet, sie sei nichts wert.“ Im Gericht hätte das Opfer unter Flashbacks gelitten, die in einem Zusammenbruch mündeten. Da sich die meisten Taten ohne Zeugen abgespielt haben sollen, kommt ihrer Einschätzung erhebliche Bedeutung zu.

Nebenklage will fast zehn Jahre Gefängnis

Der Anwalt der Geschädigten, die als Nebenklägerin auftritt, fordert denn auch 9 Jahre und drei Monate Gefängnis. „Mindestens.“ Der Verteidiger hingegen will einen Freispruch. Er hegt „erhebliche Zweifel“ an der Glaubwürdigkeit der Zeugin und der Glaubhaftigkeit ihrer Aussage. „Vielleicht versucht sie ja, Geld aus der Sache zu schlagen“ oder stelle falsche Behauptungen in den Raum, um Erklärungen für den eigenen Zustand gegenüber ihrem neuen Partner zu haben?

Am Dienstag verkündet das Gericht sein Urteil.