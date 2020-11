„Wir sind die kleinen Geister und essen immer Kleister. Wollt ihr uns heut´ nichts Süßes geben, bleiben wir einfach kleben!“ Eifrig hatten der kleine Geist und die Junghexe ihren Zauberspruch gelernt, der sie am Samstagabend an vielen Haustüren die begehrten Süßigkeiten herbeihexen ließ.

Es ist die gruseligste „Nacht der Nächte“: Halloween. Die Nacht vom 31.Oktober auf den 1. November, das Fest mit den keltischen Wurzeln, das Auswanderer in die Neue Welt trugen und das zum Beginn der 1990er Jahren von den USA zurückkehrte und auch über Deutschland hereinschwappte.

Gruseln trotz Auflagen

Seither wird es in vielen Orten im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung mit großer Begeisterung von gestandenen Gruselfreaks und Freunden mystischer Feste frenetisch gefeiert. Selbst die Corona-Pandemie und der bevorstehende, zweite Lockdown am heutigen Montag konnten das schaurige Vergnügen nicht komplett stoppen! Im keinen Rahmen und unter Corona-Auflagen kamen zahllose Gruselfreunde in kleinen Gruppen am Samstagabend zusammen, um ihren schaurigen Spaß zu pflegen.

Vielerorts wurden im Vorfeld des Halloweenfestes sogar Listen erstellt, von jenen Türen, an denen die Kinder kontaktlos Süßigkeiten entgegennehmen konnten. Vor anderen Türen wiederum, so wie im mittlerweile legendären „Gruselhaus am Galgenberg“ in der ehemaligen Bergarbeitersiedung Heimerode wurden den Gästen spukiger Spaß, Süßigkeiten und süffiger Hexenpunsch mit Abstand, Einschränkungen und selbstverständlich unter Corona-Auflagen geboten.