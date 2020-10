Die Zahl der Corona-Infektionen in Salzgitter steigt weiter stark. Das Gesundheitsamt der Stadt meldet am Freitag 38 Neuinfektionen, der Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage klettert somit auf 154,21 (+27,1 gegenüber dem Vortag).

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

519 nachgewiesene Covid-19-Fälle wurden seit Beginn der Pandemie in Salzgitter festgestellt worden. Akut erkrankt sind derzeit 215 Salzgitteraner.

597 Krankheitsverdächtige befinden sich gegenwärtig in häuslicher Isolation. In 6.310 Fällen wurde die angeordnete Quarantäne aufgehoben.(Stand: 30.10., 15:30 Uhr). Als genesen gelten derzeit 292 Personen.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Gerüchte, in einem Pflegeheim in Lebenstedt sei es zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen, dementierte Stadtsprecher Martin Neumann. Es gebe einen positiven Fall unter der Belegschaft einer Einrichtung, mehr jedoch nicht.

Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen

Auch im Helios-Klinikum spiegelt sich die seit einer Woche stark erhöhte Zahl der Neuinfektionen noch nicht wider, sagt Geschäftsführerin Alice Börgel. „Bisher haben wir nur wenige Covid-19-Patienten.“

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

In der ablaufenden Woche waren zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Eine über 70-jährige Frau war am Donnerstag gestorben. Insgesamt gab es somit 12 Todesfälle in dem Zusammenhang seit Pandemie-Beginn.