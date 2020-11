Von der Bahn in Salzgitter, Gutachtern und Toiletten

Acht Anfragen der Ratsfraktionen hat die Stadt in der Ratssitzung beantwortet. Die Bandbreite war groß – vom bundesweiten Warntag und dem Ausbau der Bahnstation in Lebenstedt über den Umweltbericht bis zur Sanierung der Sanitäranlagen und Raumbelüftung an Schulen, Bildung und externen Gutachtern.

Bahnstation wird ausgebaut

Mit dem Ausbau der Bahnstation durch den Regionalverband Großraum Braunschweig ist frühestens ab 2021 zu rechnen. Anfang nächsten Jahres dürften detaillierte Planungen vorliegen. Das erklärten Kämmerer Eric Neiseke und Baudezernent Michael Tacke auf Anfrage der MBS. Beide gehen davon aus, dass es kaum Eingriffe in den Stadtpark geben wird, der dortige Teich werde nicht angetastet. Allenfalls ein Baum des Lehrpfades werde gefällt und die hier angebrachte Infotafel versetzt, informierten die Dezernenten die Wählergemeinschaft.

Umweltbericht liegt bald vor

Noch bis Ende des Jahres soll dem Rat der aktuelle Umweltbericht vorliegen. Das sagten Oberbürgermeister Frank Klingebiel und Dezernent Tacke den Grünen zu. In den Bericht fließen Stellungnahmen der Fraktionen sowie externer Fachstellen ein.

Bewertung des Warntages

Die Verwaltung hat den viel kritisierten bundesweiten Warntag für Salzgitter nicht bewertet. Dennoch erklärte sie der CDU, dass die Erweiterung des Netzes der 35 Sirenen im Stadtgebiet erwogen werde. Für eine flächendeckende Warnung des Bevölkerung in den Wohngebieten seien rund 20 zusätzliche Sirenen nötig, die die Stadt pro Stück zwischen 10.000 und 15.000 Euro kosten würden, erläuterte Stadtkämmerer Neiseke.

Die Anschaffung hänge von der Haushaltslage ab und werde schrittweise erfolgen. Der Warntag habe jedoch gezeigt, dass die Bürger auch ohne ein flächendeckendes Netz „hinreichend im Notfall gewarnt werden können“.

Schultoiletten werden saniert

Die Stadt hat in diesem Jahr die Schultoiletten an der Grundschule Am Ostertal für rund 105.000 Euro und an der Steinbergschule (etwa 55.000 Euro) erneuert. Restmittel in Höhe von 290.000 Euro werden für die Sanierung der WC-Anlage der Realschule Salzgitter-Bad genutzt. Die Zahlen nannte die Stadt den Linken, die wissen wollten, wie weit die Kommune die Toiletten an Schulen erneuert hat. Weiterer dringender Bedarf besteht nach Ansicht der Verwaltung unter anderem am Kranichgymnasium (rund 180.000 Euro), der Grundschule Ringelheim (knapp 191.000 Euro), der Grund- und Hauptschule Flachstöckheim (etwa 115.000 Euro), der Hauptschule in Salzgitter-Bad (rund 93.000 Euro) und auch an der Grundschule Am Fredenberg für circa 240.000 Euro.

Linken-Fraktionschef Hermann Fleischer war wenig begeistert: „Klare, verständliche Antworten sehen anders aus.“ So hielt er vor allem die Abrechnungen der Stadt für 2018 und 2019 für unklar.

Bildung und Teilhabe

Wenn die Stadt Schulausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung und Lernförderung für Asylbewerber freiwillig selbst bezahlen müsste, bedeutete das einen jährlichen Mehraufwand von rund 1,2 Millionen Euro. Das erklärte Sozialdezernent Dirk Härdrich auf eine Anfrage der Linken. Die Fraktion hatte sich auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bezogen: Der zweite Senat hatte Anfang August in einer Entscheidung erklärt, die Regelungen der Bedarfe für Bildung und Teilhabe verletzten die kommunale Selbstverwaltung und seien daher mit dem Grundgesetz unvereinbar.

Teure Belüftung

Raumlufttechnische Einrichtungen wie Klima- und Lüftungsanlagen sind in Salzgitter für komplette Schule nicht vorhanden. Insgesamt seien 30 Anlagen installiert, erklärten Kämmerer Eric Neiseke und Sozialdezernent Härdrich auf eine Anfrage der FDP. Ein weiterer Einbau solcher Anlagen, der Kosten von bis zu 830.000 Euro nach sich ziehen würde, sei nicht vorgesehen.

Millionen für Fremdaufträge

Die Stadt hat 2019 rund 3,4 Millionen Euro für Expertisen von Ingenieuren, Architekten, Gutachtern und Beratern ausgegeben. Am häufigsten wurden sie vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (EB 85) beauftragt. Diese Daten nannte die Stadt den Grünen.

Zur Begründung hieß es, die Experten würden benötigt, wenn im eigenen Haus keine ausreichende Fachkompetenz vorhanden sei. Dies galt beim EB 85 etwa bei Tragwerksplanungen, Starkstrom- und Wärmeversorgungsanlagen in Kitas und Schulen.