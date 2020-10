Autoaufbruch in Salzgitter-Bad: Boxen, Radio, Verstärker weg

Unbekannte haben auf der Siegfriedstraße in Salzgitter-Bad einen PKW BMW aufgebrochen. Nach Polizeiangaben wurde das Stoffdach/Faltdach des Fahrzeuges aufgeschnitten. Entwendet worden seien elektronische Geräte wie Radio, Verstärker sowie Boxen. Den Schaden gibt die Polizei mit zirka 2000 Euro an. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 23.30 Uhr, und Dienstag,

7 Uhr. Die Polizei in Salzgitter-Bad hofft nun auf Zeugenhinweise in dieser Sache: (05341) 8250.

red