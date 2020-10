Tag der Bibliotheken in Salzgitter: Mit Mitmach-Wand und kleinen Geschenken

Salzgitter. So wird auf die Möglichkeiten und Angebote der Bibliotheken in Salzgitter aufmerksam gemacht.

Auf die Möglichkeiten und Angebote der Bibliotheken aufmerksam zu machen, das ist die Aufgabe dieses Tages. Besonders, weil es in Bibliotheken schon seit Jahren nicht mehr nur um Bücher geht. Hörspiele sind so beliebt wie nie, und auch zum Arbeiten und Lernen wird sich gerne ein Platz zwischen den Bücherregalen gesucht. Lebenstedt hat für den bundesweiten Tag der Bibliotheken etwas Besonderes geplant. Es steht eine Mitmach-Wand in der Bibliothek, die dazu aufruft, Anregungen und Vorschläge zu machen. Sylvia Fiedler als Leiterin der Bibliotheken in Salzgitter hofft auf Ideen für die „Bibliothek der Zukunft“.

Wünschen soll nachgekommen werden Einer dieser Vorschläge zum Beispiel kam von einer Schülerin mit dem Wunsch für auf Schüler angepasste Öffnungszeiten, um die Bibliothek als Platz zum Arbeiten und Lernen zu nutzen. „Solchen Wünschen wollen wir natürlich nachkommen“, sagt Fiedler. Aber es werden am Samstag nicht nur Vorschläge entgegengenommen, sondern auch kleine Geschenke verteilt. Mit zwei Kinderbüchern und neuen Lesezeichen machen die Mitarbeiter den kleinen wie den großen Besuchern eine Freude. Bibliothek präsentiert Projekte Ein weiterer wichtiger Aspekt des Tages ist es, die Aufmerksamkeit auf die Projekte der Bibliotheken zu lenken. Auch wenn es in diesem Jahr wohl schwierig wird, Lesungen und andere große Veranstaltungen anzubieten, ist Sylvia Fiedler zuversichtlich, dass sich Lösungen finden. „Die Leute vermissen die Bibliotheken“. Besonders samstags kommen die Leute hierher, manche, um Zeitung zu lesen, manche, um für die Schule zu arbeiten, oder um Bücher, Spiele oder Filme auszuleihen. Viel findet online statt Besonders Angebote für Kinder sind der ehemaligen Kinder- und Familienbeauftragten der Stadt Salzgitter wichtig. Lesewettbewerbe wie „Antolin“ und der „Julius-Club“ fanden dieses Jahr zum Beispiel größtenteils online statt. Aber auch, wenn dieses Jahr vieles anders und vor allem nicht ganz nach Plan läuft, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliotheken in Salzgitter optimistisch, Lösungen zu finden und weiterhin Projekte für Kinder und Erwachsene anzubieten.