Die Kommunalgewerkschaft Komba, Fachgewerkschaft der kommunalen Beschäftigten im Beamtenbund dbb, setzte am Mittwoch ihre Warnstreiks in den niedersächsischen Kommunen fort. Zum Stand der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst äußerte sich Salzgitters Komba-Vorsitzender Mario Römer.

Herr Römer, welche Kernforderungen stellt ihre Gewerkschaft für ihre Mitglieder in aktuellen Tarifgesprächen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst?

Wir fordern 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro bei einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten. Außerdem fordern wir 100 Euro mehr für unsere Nachwuchskräfte und deren unbefristete Übernahme. Die haben wir zwar in Salzgitter, aber wir streiken ja nicht nur für Salzgitter.

Das Arbeiten im öffentlichen Dienst muss attraktiv bleiben. Wir haben schon jetzt Probleme bei der Nachwuchsgewinnung, auch Stellen mit fertigen Mitarbeitern zu besetzen, fällt uns immer schwerer. Der

Mario Römer ist Vorsitzender der Gewerkschaft Komba in Salzgitter. Foto: Jörg Kleinert

öffentliche Dienst bietet zwar Sicherheit, aber bei der Bezahlung hinkt er hinterher. Ich kenne viele Kollegen, die sich einen Nebenjob suchen, um einen gewissen Lebensstandard zu halten.

Was passiert, wenn es in der dritten und letzten Runde der Tarifgespräche, die am 22. Oktober beginnen, keine Schritte beider Parteien mehr aufeinander zu gibt?

Wir würden dann schauen, ob wir in eine Schlichtung gehen. Das wäre ein Mittel, wenn sich zwei Tarifparteien nicht einigen können. Wenn dieses Mittel nicht erfolgreich ist, würden wir unsere Streiks auch in Corona-Zeiten verschärfen. Die Gewerkschaften haben den Willen zu Einigung.

Dass wir am Ende nicht unsere geforderten 4,8 Prozent Einkommensplus bekommen, ist uns klar. Weit auseinanderliegen dürfen wir aber nicht. Man darf nicht vergessen: Die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst haben den Laden in der Pandemie-Zeit am Laufen gehalten und machen es immer noch. Dafür gab es bisher viel Geklatsche. Das Angebot der Arbeitgeber ist dagegen ein Abklatschen, es ist eine Backpfeife für die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst.

Wie nehmen Sie die Reaktionen der Öffentlichkeit auf die Streikaktionen der Gewerkschaften in Corona-Zeiten wahr?

Die große Masse der Menschen hat für unseren Tarifstreik in Corona-Zeiten viel Verständnis. Klar, es gibt auch die Unbelehrbaren, die keine Argumente gelten lassen. Das sind die, die in Telefonaten mit mir einfach auflegen. Das ist okay. Nicht okay sind Äußerungen von Leuten, die mir drohen, ihren Müll vor meine Haustür zu schütten. Aber noch einmal: Größtenteils stoßen wir auf viel Verständnis – auch, weil wir kompromissbereit sind. Zum Beispiel haben wir beim letzten Mal das Gesundheitsamt bei den Streikaktionen ausgespart.

Ist die Finanzlage der Städte und Kommunen in Corona-Zeiten tatsächlich so prekär wie von öffentlicher Hand oft dargestellt?

In meinen Augen ist das ein vorgeschobenes Argument. Ich will hier keine Neid-Debatte lostreten und werde deshalb keine Beispiele nennen, aber: Es gibt viele Stellen, an denen der Staat in Pandemie-Zeiten Geld ausgibt. Nur für unsere Kolleginnen und Kollegen ist kein Geld da. Das verstehen wir nicht.

