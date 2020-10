Kreuzung in Salzgitter sorgt für Unmut

Autofahrer, die kritisieren, dass der Kreuzungsbereich zwischen Mindener Straße und Museumstraße unübersichtlich, unfallträchtig und in schlechtem Straßenzustand ist, müssen sich weiter gedulden. Die Stadt hat die Planung für die Sanierung der innerstädtischen Einmündungen auf Eis gelegt, solange der Rat keine Entscheidung über den Bau einer möglichen Ortsumgehung getroffen hat. Zuvor ist eine Bürgerinformationsveranstaltung in Salder geplant.

Mehrere Leser hatten moniert, dass die Markierung für die frühere Linksabbiegespur auf der Mindener Straße aus Fahrtrichtung Gebhardshagen in die Museumstraße nur oberflächlich entfernt worden sei. So würden Verkehrsteilnehmer irritiert und bögen dort ab statt an der Ampel. So sei es schon öfter fast zu Unfällen gekommen. Zudem bemängeln Leser, dass die Rechtsabbiegespur von der Museumstraße auf die Mindener Straße „so ausgefahren ist, dass sie nur noch im Schritttempo benutzbar ist“.