Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ein altes Sprichwort zwar, aber irgendwie auch der tägliche Leitspruch für Daniel Grams und Herbert Schrot. Die beiden Mitarbeiter des Fachdienstes Bürgerservice und Ordnung der Stadt sind in Salzgitter Schwarzarbeitern auf der Spur.

Seit 2008 treten die beiden Ermittler in Unternehmen und auf Baustellen als Duo auf. „Aus Sicherheitsgründen, aber auch aus Beweisgründen“, sagt Grams. „Man weiß nie, was einen auf einer Baustelle so alles erwartet“, betont Schrot. „Unsere Alarmsirenen sind immer in Bereitschaft.“

Ein Erfolgsmodell

Dieses Auftreten im Doppelpack ist das inzwischen über die Stadtgrenzen hinaus bekannte „Salzgitter-Modell“. Und ganz offensichtlich ist es ein Erfolgsmodell. Dafür sprechen die Zahlen. Bußgelder in Höhe von 183.890 Euro setzte die Stadt im Jahr 2019 nach Ermittlungen von Grams und Schrot fest, weitere 88.800 waren es für den Landkreis Wolfenbüttel, den die Salzgitteraner Ermittler im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit seit 2018 ebenfalls betreuen.

Rechtskräftig wurden am Ende Bußgelder in Höhe von 159.890 Euro (Salzgitter) und 72.700 Euro (Wolfenbüttel). „Salzgitter steht damit landesweit an der Spitze“, erzählt Grams. An zweiter Stelle folge die Landeshauptstadt Hannover mit 83.000 Euro rechtskräftiger Bußgelder.

Personell gut aufgestellt

Die Gründe für die guten Zahlen in Salzgitter liegen auf der Hand, so Schrot: „Wir sind personell bestens aufgestellt.“ Seit dem Start der Zusammenarbeit mit Wolfenbüttel fahnden vier Ermittler nach Ungereimtheiten. „Eine Personalausstattung mit vier 100-Prozent-Kräften gibt es längst nicht in allen Kommunen“, sagt Achim Zöfelt, Fachdienstleiter Bürgerservice und Ordnung bei der Stadt Salzgitter.

So offensiv das Ermittler-Duo „draußen“ auftritt, so defensiv verhalten sie sich in einer anderen Sache. Denn: Erkannt werden wollen beide nicht. „Bitte kein Foto von uns in der Zeitung“, sagt Sachbearbeiter Grams.

Dabei sind die Ermittler zumindest bei ihrem „Klientel“ bestens bekannt. Schrot etwa macht den Job schon seit 1998 – da kenne man seine „Pappenheimer“, sagt er. Anfangs ließ Schrot als freier Mitarbeiter bei der Kreishandwerkerschaft so manche Verstöße von Unternehmen auffliegen, seit 2001 steht er im Dienst der Stadt. Grams kam erst 2008 dazu, seitdem sind sie ein Team.

Erst kürzlich sei er von einem Unternehmer auf der Straße angesprochen worden, erzählt Grams: „Guten Tag, kennen sie mich noch? Ich bin der 5000-Euro-Typ“. Die Strafe für seine Verstöße habe der Mann seinerzeit klaglos gezahlt. Fast dankbar sei er für die Hilfe der Ermittler gewesen, erinnert sich Grams.

Er verstehe sich nicht nur als Aufdecker von Ungereimtheiten rund um Schwarzarbeit, sondern auch als Dienstleister. Gemeinsam mit Schrot betreut er jeden Schwarzarbeitsfall komplett vom ersten Verdacht bis zum Abschluss im Bußgeldbescheid oder einem potenziellen Gerichtstermin. „Wir beraten die Leute auch, wie sie künftig wieder legal arbeiten können“, sagt Grams.

Altmetall-Sammlern auf der Spur

Alles andere als legal sei ein weiteres „Geschäftsfeld“, um das sich Grams und Schrot neuerdings kümmern. „Das sind die Zuwanderer aus Rumänien, die durch die Stadt fahren und illegal Altmetall und Schrott einsammeln“, erzählt Schrot. Die verstoßen nicht nur gegen das Elektro- und das Kreislaufwirtschaftsgesetz, so Grams. Deren Verstöße summierten sich teils über die Salzgitteraner Zuständigkeit hinaus. „Wir geben die Sachen dann an das staatliche Gewerbeaufsichtsamt in Braunschweig weiter.“