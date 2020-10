Stadt Salzgitter will mit Krisenplänen Corona stoppen

Wie geht es weiter mit der sozialen Integration der Flüchtlinge in Salzgitter? Gelingt die Modernisierung und Digitalisierung der Schulen? Kann die Stadt trotz massiv steigenden Platzbedarfs den

Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze erfüllen? Die Fragen beschäftigen die Stadt schon länger. Doch seit dem Ausbruch der Pandemie im März haben sie eine neue Dimension erreicht und stellen die Kommune vor veränderte Herausforderungen. Sozialdezernent Dirk Härdrich ist nicht nur zuständig für das Gesundheitsamt, Kindergärten und Schulen, sondern auch für die Integration der Migranten. Die Pandemie, veranschaulicht er im Interview mit unserer Zeitung, hat seine Arbeit massiv verändert.

Die Verantwortung für das Gesundheitswesen dieser Stadt ist seit Beginn der Corona-Krise unversehens zum Schwerpunkt des Dezernats im Rathaus geworden. Und das gleichsam über Nacht und ohne Aussicht auf ein Ende zusätzlicher Belastungen. Bislang, resümiert Härdrich, habe die Stadt Corona aber „erstaunlich gut“ bewältigt. „Wir haben es in allen Fällen geschafft, die Ausbruchsherde sehr schnell zu isolieren, Betroffene zu erreichen und in Quarantäne zu schicken, damit es keine weiteren Infektionsketten gibt“, sagt er.

Einsätze bis in die Nacht

Doch Härdrich weiß auch, dass der Virus in Schüben kommt und die Belegschaft des Gesundheitsamtes unter psychische Dauerbelastung stellt. „Wenn wir beispielsweise mittags um 14 Uhr die Testergebnisse erhalten mit dem Hinweis auf eine Covid-Fall, dann muss sofort die Kontaktnachverfolgung beginnen – das ist nicht planbar und macht es daher im Gesundheitsamt momentan so schwierig“, berichtet der Stadtrat. Die Folge: „Manchmal dauern die Einsätze des Gesundheitsamtes bis in die Nacht.“

Zudem ist mit Herbstbeginn ein massiver Anstieg der Infektionszahlen zu erwarten. Im operativen Corona-Stab der Stadt werden derzeit Szenarien durchgespielt, die die umgehende Einsatzfähigkeit der Kommune festlegen – beim kleineren Ausbruch bis zu dauerhaft mehr als 50 Infektionen je 100.000 Einwohnern.

Das Leben mit der Pandemie

Doch es sind nicht nur die Krisenpläne, die Härdrich umtreiben, sondern auch die Normalität, mit der Pandemie an Schulen und in Kindergärten umzugehen. Mitunter ist es schlicht ungeahnte Bürokratie, die Soforthilfen wie etwa die vom Land versprochene Ausstattung der Schüler mit Tablets zeitweise komplett ausbremst. So musste Härdrich erleben, dass er, um die Technik zu bekommen, erst Richtlinien abwarten und Anträge stellen musste, dann den Auftrag auszuschreiben und drei Anbieter anzufragen hatte, bevor er die Geräte überhaupt erst bestellen kann.

Grundsätzlich hätten sich Lehrer und Schüler gut auf die Corona-Krise eingestellt, lobt der Dezernent. Doch das Problem liege in baulichen Mängeln. So sind für die Einhaltung der Abstandsregelung manche Klassenräume zu eng, einige Mensen zu klein und in manchen Schulen Fenster nicht komplett zu öffnen, um den Luftaustausch ausreichend zu gewährleisten. „Das ist eine Herausforderung, bei der ich gespannt bin, ob wir sie überall meistern können“, sagt Härdrich.

Auch der Umgang mit der Pandemie in Kitas sei gelungen, selbst wenn die Erzieherinnen mitunter Abschied von flexiblen pädagogischen Konzepten nehmen mussten. Zugleich plagt die Stadt ein arger Verdacht: Die Pandemie könnte dazu geführt haben, dass manchen Kindern mit Unterstützungsbedarf vor der Einschulung ein wichtiges halbes Jahr Förderung fehlt.

Serienfertigung steht vor dem Start

Der Beschluss des Rates, fehlende Kitas über einen Generalunternehmer für Salzgitter in Serie zu produzieren, steht offenbar vor dem Start. Derzeit liege das Konzept beim Land zur Genehmigung vor, sagt Härdrich: „Wir gehen davon aus, dass es nach der Ausschreibung und der Auftragsvergabe relativ schnell geht“.

Die Integration der Flüchtlinge hat nach Beobachtung des Dezernenten dazu geführt, dass viele Migranten sich in ihrer Gemeinschaft eingelebt haben und von der Stadt kaum mehr in die deutsche Gesellschaft einbeziehen lassen. Die Jüngeren hätten sich indes sehr gut integriert, lobt Härdrich. Dennoch befürchtet er, dass Parallelgesellschaften entstehen könnten: „Wir haben immer noch erstaunlich viele Flüchtlinge, die Transferleistungen beziehen.“ Das reiche offenbar vielen von ihnen zum Leben.