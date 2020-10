Lebenstedt: Erinnerungstafel für Weltkriegsopfer eingeweiht

Friedhöfe gehören zweifelsfrei zu einem Stadtbild dazu – „doch häufig wissen wir nicht um die Schicksale der Menschen, die dort beigesetzt sind.“ Mit diesen Worten hat Salzgitters Kulturdezernent Jan Erik Bohling am Donnerstag die Einweihung einer Geschichts- und Erinnerungstafel auf dem alten Dorffriedhof in Lebenstedt eingeläutet.

Der Aufgabe, etwas gegen das erwähnte Nichtwissen zu tun, haben sich Schüler des letztjährigen Jahrgangs 12 der IGS Salzgitter angenommen. Ein ganzes Schuljahr lang haben sie Nachforschungen zu den insgesamt 96 Toten – so der aktuelle Kenntnisstand – des Zweiten Weltkriegs und der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten angestellt, die auf dem Friedhof liegen. Unterstützung erhielten sie dabei von Rainer Bendick, Bildungsreferent beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Opfer eines Bombenangriffs als zentraler Aspekt der Erinnerungstafel

Ergebnis des Seminarprojektes, das die Schüler auch ins Museum Schloss Salder und in Salzgitters Stadtarchiv führte, ist die Geschichtstafel, die nun vor Ort in Lebenstedt zu sehen ist. Ein Schwerpunkt des Erinnerungswerkes ist der 2. November 1944, an dem 47 Lehrlinge einer Immendorfer Lehrwerkstatt im Alter von 14 bis 17 Jahren bei einem US-amerikanischen Bombenangriff ums Leben kamen – 33 von ihnen sind auf dem Dorffriedhof begraben.

Die betroffene Werkstatt wurde von den damaligen Hermann-Göring-Reichswerken (heute Salzgitter AG) betrieben, einem der maßgeblichen Rüstungsbetriebe der NS-Zeit. Dieser „dunklen Epoche der Stadtgeschichte“, die unter anderem Zwangsarbeit beinhaltete, müsse man sich in Salzgitter aktiv stellen, sagte Dezernent Jan Erik Bohling nun vor rund 50 Gästen, die zur Tafel-Einweihung gekommen waren. Er lobte die IGS-Schüler, die von Seminarleiter Paul Anlauf und Oberstufenkoordinator Hans Jürgen Gatzen begleitet wurden, für ihr Engagement.

Hermann-Göring-Werke als „dunkles Kapitel“ in Salzgitters Stadtgeschichte – IGS arbeitet bereits an nächstem Erinnerungsprojekt

Ein laut Volksbund-Referent Rainer Bendick „positives Signal“ sei zudem schon damals gewesen, dass nicht alle Hinterbliebenen für ihre Trauerbekundungen den typischen Propaganda-Sprech wie etwa „heldenhafte Pflichterfüllung“ gewählt, sondern teils schlicht von „tiefem Leid“ gesprochen hätten. In einem Fall sei für das Grab sogar auf die nationalsozialistischen Lebensrunen verzichtet worden. Neben den Lehrlingen haben auf dem Dorffriedhof auch Zwangsarbeiter, Soldaten und Mitglieder des Hermann-Göring-Werkschutzes ihre letzte Ruhe gefunden.

Das nächste Geschichtsprojekt der IGS Salzgitter steht übrigens nur wenige Meter von der neuen Tafel entfernt: Eine große Säule erinnert an Ernst Heinrich Oppermann aus Lebenstedt, der im März 1871 im Zuge des Deutsch-Französischen Krieges ums Leben kam. Der jetzige 12. Jahrgang hat die Arbeit an einer Erinnerungstafel für den Soldaten, dessen Grabstätte in Chateau du Loire in Frankreich vermutet wird, aufgenommen.