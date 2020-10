Amtsgericht Salzgitter verurteilt notorischen Schnapsdieb

Champagner, Whisky, Rum, Wodka: Mit seinen Komplizen räumt er seit Jahren die Regale von Supermärkten in der Region aus und stiehlt bevorzugt hochpreisige Spirituosen, die er meist verschachert. Das Amtsgericht Salzgitter hat nun einen 37-Jährigen zu einer Haftstrafe verurteilt. Auslöser waren Raubzüge im Edeka-Markt in Baddeckenstedt. Schwerer gewerbsmäßiger Diebstahl in vier Fällen, lautete die Anklage.

16 Flaschen in den Taschen In Baddeckenstedt war er im Juli des Vorjahres dreimal gefilmt und gesehen worden. In seine Taschen und die wechselnder Komplizen wanderte Hochprozentiges im Wert von nahezu 1000 Euro. Teils kistenweise Dann wurden sie ertappt. Im Januar 2020 fasste man den Mann dann erneut an gleicher Stelle. Diesmal mit 16 Flaschen in den Taschen und dem Hosenbund. Der Angeklagte redete nicht lange um den heißen Brei herum. „So war es, was soll ich sagen, Es steht doch da schwarz auf weiß.“ So eindeutig fallen Geständnisse selten aus. Angesichts von Beweisbildern blieb dem Mann offenbar auch wenig Spielraum. Für ihn ist die Situation vor Gericht keine neue: 27 Einträge zieren sein Vorstrafenregister. Schnell wird deutlich: Wie bereits früher ist offenbar die Drogensucht des Angeklagten der Auslöser für Schnapsstreifzüge durch die Supermärkte der Region gewesen. Die Beute trank er teilweise selbst, meist jedoch tauschte er sie gegen Kokain oder Geld, um damit Drogen zu beschaffen. Angefangen habe es vor 15 Jahren Vor fast 15 Jahren habe alles angefangen. „Dann kam die erste Haftstrafe, ich wurde clean.“ Wieder in Freiheit habe er sich eine Arbeit gesucht, seine Älteste kam zur Welt. Eine halbwegs heile Welt – die mit dem Tod des Vaters und dem Verlust seines Jobs aufgrund der Stahlkrise dann wieder zerbrach, schildert er. Und die Fahrt hinab in den Drogensumpf setzte sich fort. Diese Angaben, befand der Vorsitzende des Schöffengerichts, decken sich zeitlich durchaus mit den Vorstrafen des geständigen Diebs. Ohne Therapie darf er seine Kinder nicht sehen Der 37-Jährige zeigte sich therapiewillig. „Ohne komme ich da nicht raus“, sagte er über seine Sucht. Sätze, die er so oder so ähnlich wohl auch seiner vorherigen Gerichtsverhandlungen gesagt hat. Doch nicht nur sein Verteidiger glaubt, dass es ihm diesmal ernst ist. Denn ohne Drogentherapie kann er seine beiden Kinder (4,7) nicht wiedersehen. Weil auch die Mutter ähnlich veranlagt ist, befinden sich die beiden mittlerweile im Heim. Im Gefängnis,. wo er sich derzeit bereits wieder befindet, um ältere Strafen zu verbüßen, hat sich der Mann erneut einen Therapieplatz organisiert. „Ich hoffe, das klappt“ Die Strafen, die das Schöffengericht verhängte, stehen dem nicht im Wege. Unter Einbeziehung ältere Taten verhängte zwei Urteile: einmal zwei Jahre ohne Bewährung, einmal neun Monate. Strafen, von denen er einige Monate absitzen muss, die Vollstreckung des Restes würde dann zugunsten der Therapie zurückgestellt. Diese Möglichkeit sieht das Betäubungsmittelgesetz bei abhängigen Tätern explizit vor. Der 37-Jährige nahm das Urteil sofort an. „Ich hoffe, das klappt“, gab ihm seine Mutter aus dem Zuschauerraum noch mit, bevor die Handschellen wieder zuschnappten. Schon um der Kinder willen.