Glasfasernetzausbau in Teilen von Lesse und Fredenberg

Das Glasfasernetz in Lesse und Fredenberg wird ausgebaut. Mehr als 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser unterzeichnet und damit die erforderliche Quote erreicht. Das teilt die Unternehmensgruppe mit.

Nachdem die Nachfragebündelungen in Bleckenstedt, Engelnstedt, Lichtenberg, Salder, Sauingen und Üfingen bereits erfolgreich waren, ziehen nun auch Teile von Fredenberg und Lesse nach. Die Planungen der Bauarbeiten sind in vollem Gange.

Bau-Hotline und Infoabend

Alle Bürgerinnen und Bürger in den Ausbaugebieten, die einen Vertrag unterzeichnet haben, werden zeitnah über die einzelnen Schritte informiert und kontaktiert, damit Details zu ihren Hausanschlüssen geklärt werden können. Zusätzlich wird es einen Bauinfoabend geben, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger separat eingeladen werden.

Außerdem beantwortet die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline Fragen zum Ausbauprojekt unter (02861) 89060940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.

Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar. Am 10. Oktober geht die Nachfragebündelung in Salzgitter in die 3. Runde. In den Ortsteilen Barum, Beinum, Flachstöckheim, Groß Mahner, Heerte, Lobmachtersen und Ohlendorf startet wird die Deutsche Glasfaser erneut Nachfragen bündeln. Stichtag ist der 19. Dezember Alle Bürgerinnen und Bürger erhalten zeitnah Informationen zum geplanten Online-Infoabend.

Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser plant, baut und betreibt hauptsächlich anbieteroffene Glasfaser-Direktanschlüsse für Privathaushalte und Unternehmen. Sie engagiert sich bundesweit privatwirtschaftlich für die Breitbandversorgung ländlicher Regionen. Mit Planungs- und Bauverfahren realisiert Deutsche Glasfaser in enger Kooperation mit den Kommunen den flächendeckenden Breitbandausbau. 2020 gründeten die Glasfaserinvestoren EQT und OMERS die Unternehmensgruppe durch einen Zusammenschluss der Netzanbieter inexio und Deutsche Glasfaser. Mit einem verfügbaren Gesamtinvestitionsvolumen von 7 Milliarden Euro sollen so 6 Millionen Glasfaseranschlüsse deutschlandweit ausgebaut werden.

red