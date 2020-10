„Ehrenmord“: 2019 fallen in Lebenstedt tödliche Schüsse

Rosen, eine Kerze und Markierungen der Spurensicherung: In einem Hinterhof an der Berliner Straße fielen am 26. Januar 2019 die tödlichen Schüsse auf einen 25-jährigen Iraker.

Foto: Erik Westermann / BZV