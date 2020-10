Perli will erneut für die Region in den Bundestag einziehen

Die Linke hat den Wolfenbütteler Bundestagsabgeordneten Victor Perli (38) am Montag Abend zum Kandidaten für den Bundestagswahlkreis 49 (Salzgitter/Wolfenbüttel/Vorharz) gewählt. Bei der zweistündigen Aufstellungsversammlung im Gewerkschaftshaus gab es keinen Gegenkandidaten. Die Wahl erfolgte einmütig.

Perli wurde 2017 über den Landeslistenplatz 4 in den Bundestag gewählt und ist seit dem Rückzug des ehemaligen Vize-Kanzlers Sigmar Gabriel (SPD) aus der Politik der einzige amtierende Bundestagsabgeordnete aus dem hiesigen Wahlkreis. Er setzt sich unter anderem für soziale Gerechtigkeit, den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ein und kontrolliert im Haushaltsausschuss die Finanzen der Bundesregierung. Ein besonderer Erfolg, betonten Perli und Oberbürgermeister Frank Klingebiel (in einem Grußwort), sei die gemeinsam erreichte Millionenförderung des Bundes zum Bau eines Ganzjahresaußenbeckens am Stadtbad in Lebenstedt gewesen.

Einsatz für die Region in Berlin

Mit Blick auf die Region kritisierte der 38-Jährige die „schleppenden Arbeiten“ des Bundes bei der Weddeler Schleife und beim maroden Atommülllager Asse II. Perli zählt auch zu den Gegnern des geplanten Endlagers Schacht Konrad bei Salzgitter-Bleckenstedt. Der Politiker sagte unter Applaus der Parteifreunde zu, dass er sich bei Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene für die Interessen der Region stark machen werde.

„Kraftzehrende Wahlkämpfe“

Eingangs der Versammlung hatte Landesgeschäftsführer Christoph Podstawa die 30 Zuhörer, darunter 20 wahlberechtigte Mitglieder auf „sehr kratzehrende Wahlkämpfe 2021“ eingeschworen. So müsse sich die Linke nicht nur auf die Kommunalwahl vorbereiten, die vermutlich am 12. September stattfinden werde, sondern auch auf die Bundestagwahl am 26. September.

Einmütig verabschiedete die Linke zwei Solidaritätserklärungen, in denen sie sich hinter die vom Stellenabbau bedrohte MAN-Belegschaft in Salzgitter-Watenstedt und die Lohnforderungen der Bediensteten im Öffentlichen Dienst stellte.