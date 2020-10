Wie Sophia in Salzgitter geflüchteten Kindern hilft

Sophia wird in diesem Oktober drei Jahre alt. Der Bildungsträger engagiert sich in Salzgitter in der Unterstützung geflüchteter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener. Es werden Sprachkurse, Lernförderung und kulturelle Projekte angeboten. Eine Besonderheit bei Sophia: über den Bundesfreiwilligendienst (BFD) sind junge Erwachsene aus Afrika und arabischen Ländern in die Arbeit mit eingebunden.

Sophia wurde vor drei Jahren gegründet

Vor drei Jahren gründete Michael Rolke Sophia, griechisch „Weisheit“. „Ich hatte mich schon seit längerer Zeit mit innovativen Bildungskonzepten beschäftigt, der Gründung von Sophia lagen dann zwei Impulse zugrunde. Ich wollte zum einen Formen für eine ganzheitliche Förderung junger Menschen entwickeln, die intellektuelle und musisch-künstlerische Angebote gleichermaßen umfassen. Zum anderen aber auch einen Beitrag zum interkulturellen Verständnis in Salzgitter leisten.“ Der 62-jährige gelernte Ingenieur ist Geschäftsführer von Sophia, einer gemeinnützigen Unternehmergesellschaft.

Zusammenarbeit mit Projekt in Tansania

Von Anfang an gab es eine Zusammenarbeit mit einem soziokulturellen Projekt in Tansania. Vor 13 Jahren gründete sich in Daressalam eine freie Organisation, die Mädchen und Jungen, oft aus den Armenvierteln, Unterricht in Musik, Tanz, Akrobatik und Theater vermittelt. Rolke lernte den Gründer kennen. Über die Auslandsvermittlung des Bundesfreiwilligendienstes sind seit Gründung von Sophia Tanzlehrer und Akrobaten aus Tansania für ein Jahr als Freiwillige („Bufdis“) bei Sophia tätig. In Kooperationen mit Schulen und Freizeiteinrichtungen bieten sie verschiedene sportliche Aktivitäten an.

Ausländische Bufdis mit Germanistik-Abschluss

Als Bufdis kamen beispielsweise aber auch Hanene Miri (27) und Safia Kersi (35) aus Algerien zu Sophia. Die beiden jungen Frauen haben in ihrem Heimatland ein Germanistikstudium abgeschlossen und sind nun in der Lernförderung für Kinder und Jugendliche tätig. Mit ihren Kenntnissen aus den eigenen Heimatländern können sich die Lehrer gut in viele Probleme der geflüchteten Kinder hineinversetzen und helfen. „In der Lernförderung haben wir alle Klassenstufen, von der Grundschule bis zum Abitur sowie Schüler der Berufsschulen“, berichtet Hanene Miri, inzwischen fest angestellt bei der Gesellschaft. Finanziert wird die Kursteilnahme über das Bildungs- und Teilhabepaket beim Jobcenter.

Finanzierung über Einnahmen, Spenden und Fördergelder

Mit den Einnahmen aus dem Nachhilfeunterricht, mit Spenden sowie Fördermitteln für die kulturellen Projekte finanziert sich Sophia. „Damit können wir unsere Personalkosten und die Miete für die Unterrichtsräume bezahlen“, sagt Rolke. „Derzeit haben wir acht Festangestellte, elf Bufdis und eine Reihe von Honorarkräften, übrigens auch deutsche Muttersprachler, im Team.“ Im Oktober wird an der Albert-Schweitzer-Straße in Lebenstedt ein dritter Standort in Betrieb genommen, einer befindet sich in Salzgitter-Bad.

Mehr als 200 Kinder nahmen Lernförderung in Anspruch

Das Entdecken der Natur, gemeinsame Spiele, sportliche und kreative Aktivitäten, meist in den Ferienzeiten, gehören zu den kulturellen Angeboten von Sophia. Für jedes Projekt muss ein eigener Förderantrag geschrieben werden, viel Arbeit für Geschäftsführer Michael Rolke. Inzwischen ist wieder Präsenzunterricht möglich, allerdings unter strenger Einhaltung eines Hygienekonzepts, berichtet Rolke und ergänzt: „Wir erleben im Moment einen großen Nachfrageschub.“ Mehr als 200 Kinder haben in den drei Jahren die über mehrere Monate laufende Lernförderung in Anspruch genommen, schätzt er.