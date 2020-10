Salzgitters Parteien im Endspurt für den Wahlkampf 2021

Der Endspurt beginnt. Die Vorbereitungen der im Rat vertretenen Parteien auf die Bundestags- und Kommunalwahlen im Herbst 2021 laufen auf Hochtouren. Bis Ende November wird sich entscheiden, mit welchen Direktkandidaten SPD, CDU und Linke im Wahlkreis 38 (Salzgitter /Wolfenbüttel/ Nordharz) ins Rennen gehen. Spätestens im Frühjahr dürfte klar sein, wie die Listenplätze für die Ortsräte und den Stadtrat bei den Kommunalwahlen besetzt sind. Nur die Verhandlungen um eine überparteiliche Unterstützung der erneuten OB-Kandidatur von Amtsinhaber Frank Klingebiel (CDU) könnten wegen der Grünen schon in diesem Monat scheitern.

Das wollen die Linken

Die Linke macht den Anfang, zumindest bei den Bundestagskandidaten. Bereits am Montag wählt sie bei der Wahlkreisversammlung im Gewerkschaftshaus in Lebenstedt ab 18 Uhr den Bundestagsabgeordneten Victor Perli (38) erneut zum Direktkandidaten für den WK 38. Er gelangte 2017 über den Landeslistenplatz 4 in den Bundestag, ist Mitglied im Haushaltsausschuss und setzt sich unter anderem für eine sichere Stilllegung des Atommülllagers Asse II und den Ausstieg aus der Atomenergie ein.

Auch der Fahrplan für die Kommunalwahl ist für die Linke klar. Wie Kreisvorsitzender Rainer Nagel erklärte, wird es in diesem Monat eine zweite Klausurtagung zum Wahlprogramm geben. Die Partei geht davon aus, dass sie genug Kandidaten hat, um mit Listen für alle Ortsräte und den Stadtrat anzutreten. Bei der OB-Wahl werde sich die Linke hinter Amtsinhaber Klingebiel stellen, erklärte Nagel.

Das plant die CDU

Die CDU wird am 8. Oktober in Wolfenbüttel einen von fünf Bewerbern aus den eigenen Reihen zum Kandidaten im WK 38 bestimmen. Keiner von ihnen kommt aus Salzgitter. Dafür dürfte die CDU in der Stahlstadt bei der Oberbürgermeisterwahl optimistisch ins Rennen gehen. Klingebiel kandidiert für seine dritte und aus seiner Sicht vermutlich letzte Amtszeit. Er hatte bei der jüngsten OB-Wahl 2014 auf Anhieb 65 Prozent aller Stimmen geholt.

Das Kommunalwahlprogramm des CDU-Kreisverbands befinde sich derzeit in der Feinabstimmung, erklärten Kreisvorsitzende Andrea Kempe und Fraktionschef Thomas Huppertz. Die Kandidatensuche und die Gespräche mit Bewerbern fänden derzeit bereits statt.

Im Rat stellt die CDU mit 15 Sitzen momentan die zweitgrößte Fraktion nach der SPD. In 2 von 7 Ortsräten hat sie sich 2016 die Bürgermeisterposten gesichert. Fünf behielten die Sozialdemokraten..

So formiert sich die SPD

Bei der SPD wird sich bei der Wahlkreiskonferenz am 21. November in Wolfenbüttel erweisen, wer als Bundestagskandidat und damit als Nachfolger von Sigmar Gabriel an den Start geht. Das Duell zwischen dem Salzgitteraner Unterbezirks-Vorsitzenden Michael Letter und der Wolfenbütteler Landtagsabgeordneten Dunja Kreiser scheint rein zahlenmäßig schon entschieden: 65 Delegierte kommen aus dem Heimatkreis der Herausforderin, aber nur 29 aus der Stahlstadt und 18 aus Goslar. Doch Letter gibt sich selbstbewusst: Er will mit Engagement und Erfahrung überzeugen.

Bei einer Wahlkreiskonferenz im Pferdestall der Wasserburg wollen die Salzgitteraner Genossen am 6. Februar 2021 entscheiden, wer für den Rat kandidieren wird. Bis dahin will der Unterbezirk entscheiden, ob er mit einem eigenen Kandidaten in die OB-Wahl geht oder den Amtsinhaber unterstützt.

Das beabsichtigt die FDP

Die FDP werde im Bundestagswahlkreis „auf jeden Fall“ mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen gehen, kündigte Salzgitters Kreisverbandschef Ralf Ludwig an. Bei einer Delegiertenkonferenz zu Jahresbeginn werde darüber entschieden. Der Kreisverband Salzgitter habe bereits einen eigenen Bewerber. Doch er werde zugunsten möglicher Kandidaten aus Wolfenbüttel oder Goslar verzichten, da schon bei den vergangenen Wahlen Aspiranten aus der Stahlstadt angetreten sind: 2013 war es Dirk Michaelis, 2017 Jens Neubert.

Die Listen für die Kommunalwahl würden vermutlich im Mai 2021 verabschiedet. Beim Kampf um den OB-Posten werde sich die FDP hinter Klingebiel stellen und nur dann einen eigenen Bewerber nominieren, wenn dies auch andere Ratsparteien tun sollten.

So geht die MBS ins Rennen

Die MBS wird ihre Listen zur Kommunalwahl im März/April aufstellen. Es seien genügend Kandidaten für alle Ortsräte und die Stadtwahlbereiche vorhanden, sagte Fraktionschef Stefan Roßmann. Einen eigenen OB-Kandidaten wird die MBS nicht aufstellen.

Das ist die Strategie der Grünen

Die Suche nach einem Bundestagskandidaten läuft bei den Grünen basisnah ab. Jedes Mitglied kann sich schriftlich bewerben. Zum Jahresende fällt die Entscheidung bei einer Aufstellungsversammlung.

Für das Wahlprogramm zur Kommunalwahl werden Vorschläge gesammelt. Wann das Ergebnis der Mitgliederversammlung zum Beschluss vorgelegt wird, ist noch unklar. Die Listenplätze für die Kommunalwahl sollen im März verabschiedet werden.

Erstmals haben die Grünen deutlich gemacht, dass sie Klingebiel nicht als CDU-Kandidat bei der OB-Wahl unterstützen werden: „Wir halten es für wichtig und notwendig, dem Wähler ein politisch adäquates Angebot zu unterbreiten“, sagte Vorstandssprecher Harald Wintjen. Zudem sei unklar, wie viele Parteien, die nicht im Rat vertreten sind, ebenfalls Bewerber aufstellen. „Deshalb führen wir zur Zeit. vielversprechende Gespräche“, so Wintjen. Vom Ergebnis hänge ab, ob die Grünen einen eigenen Kandidaten aufstellen oder einen Bewerber unterstützen, der nicht Mitglied der Partei ist. Die Entscheidung falle vermutlich erst im März.