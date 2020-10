Achtung, Radarfalle! In Salzgitter stehen auch in der nächsten Woche wieder Blitzer.

Salzgitter. Vom 5. bis 10. Oktober werden in Salzgitter Fotos von Rasern geschossen. Die Stadt teilt vier Orte mit, wo Verkehrsteilnehmer vorsichtig sein müssen.

Hier finden nächste Woche in Salzgitter Tempokontrollen statt

Mit Geschwindigkeitsüberprüfungen muss in der Zeit vom 5. bis 10. Oktober in folgenden Stadtteilen von Salzgitter gerechnet werden. Barum, Salzgitter-Bad, Lebenstedt und Gebhardshagen. Dabei sagt die Reihenfolge der Stadtteile nichts über den jeweiligen Tag des Einsatzes aus, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Je nach Bedarf und Situation können die Einsatzorte spontan gewechselt werden. Die Verkehrsteilnehmer sind gut beraten, wenn sie sich im Stadtgebiet an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen halten.

red