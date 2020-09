Baddeckenstedt: Betrunkener Fahrer rammt Pkw und flüchtet zu Fuß

Laut Polizei überfuhr der Mann gegen 3.40 Uhr an der Ortseinfahrt Oelber in seinem Mitsubishi eine Verkehrsinsel, geriet auf den Seitenstreifen und stieß gegen den geparkten Pkw (Symbolbild).

Baddeckenstedt. Der Mann war am frühen Samstagmorgen in ein geparkte Auto gekracht. Anschließend verschwand er. Die Flucht dauert allerdings nur kurz.

Er fuhr betrunken in ein geparktes Auto und machte sich aus dem Staub: Einen erheblichen Sachschaden richtete ein 52-Jähriger am frühen Samstagmorgen an. Laut Polizei überfuhr der Mann gegen 3.40 Uhr an der Ortseinfahrt Oelber in seinem Mitsubishi eine Verkehrsinsel, geriet auf den Seitenstreifen und stieß gegen den geparkten Pkw.

Betrunkener rammt Pkw: 14.000 Euro Schaden

„Danach verließ der 52-Jährige zu Fuß die Unfallstelle, konnte jedoch im Nahbereich durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden“, heißt es im Polizeibericht. Da bemerkten die Polizisten, dass der Mann alkoholisiert war. Die beiden Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 14.000 Euro.

feu