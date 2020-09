Salzgitter. Corona-Bedingungen erschweren die Ausbildung. Am Ende zahlen sich Durchhaltevermögen und Fleiß aus.

Acht Jungjäger in Salzgitter bestehen das „Grüne Abitur“

Es ist geschafft. Und das nach einer schwierigen Zeit. Mitten in der Ausbildungszeit musste der Lehrgang der diesjährigen Jungjägerausbildung der Jägerschaft Salzgitter inklusive der Schießausbildung aufgrund des Coronavirus für Wochen auf Eis gelegt werden. So schreibt die Jägerschaft.

Dies hatte auch zur Folge, dass sämtliche Prüfungstermine verschoben und auch ein neuer Schulungsraum gefunden werden musste, um den vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten zu können. „Das Durchhaltevermögen, gepaart mit Disziplin und Fleiß, hat sich ausgezahlt“, heißt es in der Mitteilung: „Die neuen Jungjäger können durchaus stolz auf ihre bestandene Prüfung sein.“ Ein „kompetentes Ausbilderteam“ hat die Jagdscheinanwärter in den Prüfungsfächern Wildtier- und Waffenkunde, Jagdrecht, Naturschutz, Wildbrethygiene, Wildkrankheiten, jagdliches Brauchtum, Fallenkunde, Hundewesen, Wald- und Feldbau sowie bei der Schießausbildung mit. Waffenhandhabung auf dem Weg zum „Grünen Abitur“ begleitet. Aber auch Reviergänge und die Teilnahme an diversen Bewegungsjagden standen auf dem Programm.

red