Rechtsstreit in Salzgitter: Durfte Sohn sein Erbe verkaufen?

Ein ungewöhnlicher Erbfall beschäftigte vor kurzem die Justiz bis hinauf zum Oberlandesgericht in Braunschweig. Sie versuchte zu ergründen, was der Erblasser in seinem letzten Willen gemeint haben könnte.

Streit um sogenanntes Nacherbe – doch was ist das?

Auslöser war eine Einigung zwischen Vorerben und Nacherben – die das Amtsgericht in Salzgitter so zunächst nicht anerkennen wollte.

Wer das Vermögen nach dem eigenen Tod bekommen soll, kann man durch Testament oder Erbvertrag regeln. Dabei kann man auch mehrere Erben in der Weise bestimmen, dass zunächst der eine erben soll, und beim Eintritt eines bestimmten Ereignisses, wie dem Tod oder der Wiederheirat des ersten Erben, das Erbe an einen anderen weitergereicht wird. „Der erste Erbe ist der sogenannte Vorerbe; der spätere Erbe heißt Nacherbe“, erklärt Dr. Andrea Tietze vom Braunschweiger Oberlandesgericht. Um das deutlich zu machen, trägt das Nachlassgericht in den Erbschein des Vorerben einen sogenannten Nacherbenvermerk ein.

Es ging um eine Eigentumswohnung

Vor dem 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts landete vor kurzem nun ein Fall aus Salzgitter. Der Erblasser hatte in einem Erbvertrag geregelt, dass seine Ehefrau sein Vermögen inklusive Eigentumswohnung als Vorerbin erben sollte. Als Nacherben setzte er seinen Sohn aus einer früheren Beziehung ein. Sollte die Ehefrau die geerbte Wohnung verkaufen, so die Vorgaben des Verstorbenen, müsse sie dem Sohn die Hälfte des Erlöses geben.

Nach dem Tod des Mannes einigten sich Ehefrau und Sohn dann über die Erbschaft: Der Sohn übertrug ihr seine Nacherbenrechte gegen eine Zahlung von 10.000 Euro.

Den beantragten Erbschein wollte das Nachlassgericht dennoch nur mit Auflagen ausstellen, einem sogenannten Nacherbenvermerk. Dagegen wandte sich die Ehefrau mit der Beschwerde zum Oberlandesgericht – und hatte letztlich Erfolg.

So begründet das Gericht seine Entscheidung

Der Sohn habe sein Recht auf die Nacherbschaft wirksam an die Ehefrau übertragen können, entschied der Zivilsenat. Aus der letzten Willen des Erblassers ergebe sich nicht, dass dieser eine solche Übertragung durch den Sohn nicht gewollt habe, etwa, weil die Eigentumswohnung in der engeren Familie habe bleiben sollen, führte das Gericht in seiner elfseitigen Entscheidung aus.

Im Gegenteil, so das Gericht: Der Erblasser habe sogar ausdrücklich die Möglichkeit geregelt, dass die Ehefrau die Wohnung verkaufen könne und damit zu erkennen gegeben, dass sie über das Vermögen verfügen könne. Damit wird das Nachlassgericht nun einen Erbschein ohne Nacherbenvermerk erteilen müssen. Zwei Jahre dauert es bis zu diesem Schritt.