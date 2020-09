Salzgitter. Für den Glasfaserausbau haben Bruchmachtersen, Fredenberg und Lesse die 40 Prozent Hürde nicht erreicht. Jetzt geht es in die Verlängerung.

In einem ersten Anlauf wurde die erforderliche Vertragsquote von 40 Prozent für den kostenlosen Glasfasernetzausbau und dem damit verbundenen schnellen Internet in Bruchmachtersen, Fredenberg und Lesse nicht erreicht. Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser startet einen neuen Versuch und verlängert die Frist bis zum 19. September.

„Salzgitter ist eine wichtige Ausbauregion für Deutsche Glasfaser“, wird Projektmanager Christof Milek in einer Pressemitteilung zitiert. „Und noch geben wir nicht auf.“ Bruchmachtersen, Fredenberg und Lesse sind Teil der zweiten Ausbauphase in Salzgitter. Die erste Phase bestand aus den Ortschaften Bleckenstedt, Engelnstedt, Lichtenberg, Salder, Sauingen und Üfingen.

Frist wird verlängert

Die ursprüngliche Frist für die Ortschaften der zweiten Phase lief vom 30. Mai bis zum 22. August. Da die 40 Prozent nicht erreicht wurden, wurde diese Frist nun bis zum 19. September verlängert. Ähnlich war es in der ersten Phase. Auch hier musste die Frist verlängert werden. Im zweiten Anlauf wurden die nötigen Vertragsabschlüsse erzielt.

„Es müssen 40 Prozent der anschließbaren Haushalte zusagen, da der Ausbau rein privatwirtschaftlich durchgeführt wird. Sofern die Bürgerinnen und Bürger während der Nachfragebündelung einen Vertrag bei Deutsche Glasfaser abschließen, entfallen die Baukosten“, teilt Deutsche Glasfaser auf Anfrage mit. „Die Fertigstellung erfolgt bis zu einem Jahr nach dem Stichtag.“

Ein Problem bei dem Erreichen dieser Hürde sieht die Deutsche Glasfaser darin, dass sie coronabedingt nicht wie gewohnt über das Projekt informieren konnte. Werner Müller, Ortsbürgermeister der Ortschaft Nordwest, zu der Bruchmachtersen und Fredenberg gehören, hat noch eine weitere Vermutung. „Das Internet ist für allem für jüngere Leute wichtig“, so Werner. „Bei manchen älteren Leuten hört man öfter, dass ihnen ein Telefon reicht.“

Schnelles Internet ist ein Standortfaktor

Doch was bedeutet ein Glasfaseranschluss überhaupt? In der Pressemitteilung schreibt die Deutsche Glasfaser von einer „Internetanbindung mit Lichtgeschwindigkeit“. Sie sei die einzige Technologie, die unseren Breitbandbedarf decken könne. „Daher sorgen die Länder bereits jetzt vor und sind teilweise mit bis zu 75 Prozent mit Glasfaser versorgt“, teilt sie auf Anfrage mit. „Deutschland hingegen ist in Bezug auf Glasfaser noch ein Entwicklungsland.“

Ute Skalik ist Ortsbürgermeistern der Ortschaft Nordwest, zu der Lesse gehört. Zu dem Thema Glasfaserausbau sagt sie: „Wir hoffen, dass das umgesetzt wird. Die Bedeutung von schnellem Internet wird ja gerade in der Corona-Krise noch einmal deutlich. Das ist auch ein Standortfaktor. Gerade junge Familien kommen kaum ohne schnelles Internet aus.“

Beratung oder die Vereinbarung eines persönlichen Termins bietet die Deutsche Glasfaser unter der Nummer 02861 8133410 an. Weitere Informationen über die buchbaren Produkte finden sie auf www.deutsche-glasfaser.de.