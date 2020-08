Ein Ladendiebstahl hat sich am Montag in Thiede ereignet.

Thiede. Die Tat geschah in einem Markt in der Straße Schäferwiese. Der Mann soll noch einem Haftrichter vorgeführt werden.

21-Jähriger stiehlt in Thiede Alkohol im Wert von 215 Euro

Zeugen haben am Montag einen 21-jährigen Ladendieb auf frischer Tat dabei ertappt, wie er mehrere Flaschen mit hochwertigen alkoholhaltigen Getränken im Wert von etwa 215 Euro aus einem Geschäft in der Straße Schäferwiese in Thiede gestohlen hat.

Die Flaschen wurden von ihm besonders präpariert, damit beim Verlassen des Geschäftes kein Alarm ausgelöst werden konnte, schreibt die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann fest. Er wird im Laufe des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt.

red