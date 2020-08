Salzgitter. Weil sie Geräusche gehört hatten, schauten Bewohner eines Einfamilienhauses in Salzgitter im Wohnzimmer nach – und stellten einen Einbrecher.

Hausbewohner überwältigen Einbrecher in Salzgitter

Einen Einbrecher haben die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Braunschweiger Straße am Samstag gegen 7 Uhr in ihrem Wohnzimmer überrascht. Sie hatten Geräusche wahrgenommen.

Sie überwältigten den 26-jährigen Mann, während eine zweite Person zeitgleich durch ein Fenster geflüchtet sei. Bei dem Gefassten handelt es sich nach Polizeiangaben um einen Rumänen, der ohne Ausweispapiere und stark alkoholisiert gewesen sei. Er habe kein Deutsch verstanden. Mit Hilfe einer Dolmetscherin sei schließlich der Aufenthaltsort des vermeintlichen Täters in Salzgitter-Bad geklärt und dort auch der Pass des Mannes gefunden worden. Er sei vorläufig festgenommen worden.

Aufgrund der Alkoholisierung von 2,77 Promille sei eine Blutprobe angeordnet worden. Die durch die Überwältigung der Bewohner erlittenen Verletzungen des Mannes seien ambulant versorgt worden. Die Ermittlungen liefen noch.

red