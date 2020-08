Thiede. Weil ein 34-Jähriger das Öl in einer Pfanne zu heiß werden ließ, musste die Feuerwehr ausrücken. Dies geschah am Donnerstag in Thiede.

Heißes Öl gerät in Thiede in Brand

Zu heiß gewordenes Öl verursachte einen Rettungseinsatz am Pappeldamm in Thiede. Dort war die Feuerwehr am Donnerstag gegen 12.30 Uhr im Einsatz. Ein 34-jähriger Mann hatte nach Polizeiangaben in einer Pfanne Öl anbrennen lassen. Es kam zu einer Rauchentwicklung und dem Auslösen eines Rauchmelders. Zeugen alarmierten daraufhin die Feuerwehr und die Polizei. Es sei „offensichtlich kein Personen- oder Gebäudeschaden“ entstanden, so die Polizei.

red