Polizisten stoppen in Salzgitter-Bad alkoholisierten Fahrer

Den alkoholisierten Fahrer eines Kleinkraftrades haben Polizisten am Dienstag gegen 20.20 Uhr in der Veronikastraße in Salzgitter-Bad gestoppt. Wie die Beamten mitteilen, stellten sie bei der Kontrolle des Mannes „Auffälligkeiten fest, die auf einen Alkoholkonsum hindeuteten“.

Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 0,7 Promille ergeben. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren gegen ihn ein.

red