Das sind die Blitzer der nächsten Woche in Salzgitter

Hier wird nächste Woche geblitzt: Mit Tempokontrollen muss nach Angaben der Verwaltung der Stadt Salzgitter in der Woche vom 17. bis 23. August in diesen Stadtteilengerechnet werden: Salzgitter-Bad, Lebenstedt, Osterlinde und Salder. Dabei sagt die Reihenfolge der Stadtteile nichts über den jeweiligen Tag des Einsatzes aus, so die Stadt weiter. Je nach Bedarf und Situation könnten die Einsatzorte spontan gewechselt werden.

red