Arbeiten an Gasleitung in Lebenstedt behindern Verkehr

Aufgrund von Arbeiten am Gasnetz kommt es in Lebenstedt im Bereich der Willy-Brandt-Straße ab Mitte August voraussichtlich bis Ende September zu wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Das teil die Avacon Netz als zuständiger Gasnetzbetreiber mit.

Am Montag, 17. August, wird demnach die Willy-Brandt-Straße ab 8 Uhr stadteinwärts (Richtung Bahnhof) voll gesperrt. In Fahrtrichtung stadtauswärts (Westen) wird eine von zwei Fahrspuren gesperrt. Fahrzeuge können in diese Richtung also weiterhin fahren, es ist jedoch mit Behinderungen im Verkehrsfluss zu rechnen. Die Ausfahrt aus dem BraWo-Carree (ehemals CityCarree) wird in beide Richtungen möglich sein.

Betroffen sind laut Avacon auf beiden Seiten der Straße auch die Rad- und Gehwege. Der nördliche Geh- und Radweg wird von der Kreuzung Kattowitzer Straße bis zur Fußgängerampel Richtung Stadtpark komplett gesperrt. Der südliche Gehweg wird nutzbar bleiben. Gesperrt wird auf dieser Straßenseite auch der Radweg, ebenfalls von der Kreuzung Kattowitzer Straße bis zur Fußgängerampel Richtung Stadtpark. Umleitungen sowohl für Radfahrer als auch Fahrzeuge werden ausgeschildert.

Die Baumaßnahme und die veränderte Verkehrsführung erfolgen in Absprache mit den zuständigen Behörden der Stadt Salzgitter, so die Avacon. Ursache ist die Sanierung einer in der Straße liegenden größeren Gasversorgungsleitung. Um auch künftig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, muss die vorhandene Leitung aus Stahl mit 30 Zentimeter Durchmesser altersbedingt auf einer Länge von 420 Metern durch eine neue Leitung ersetzt werden.

Die Baumaßnahme erfolgt in geschlossener Bauweise im sogenannten Relining-Verfahren. Dabei wird die neue Leitung in den Hohlraum der bisherigen Leitung eingebracht.

red