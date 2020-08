Glück auf Salzgitter Oh, wie schön ist Haverlah!

Papa, ich möchte auf einem Pferd reiten ­– als mir mein dreijähriger Sohn Xaver von seinen Plänen erzählte, war das weniger eine Bitte, als vielmehr eine Feststellung. Ich könnte auch sagen, es war ein Auftrag an den Herrn Papa, einen entsprechenden Ritt zu organisieren. Ich war ja froh, dass er nicht gesagt hat, er wolle auf einem Elefanten reiten. Na gut, ich sprach mit einem Freund aus Haverlah. Er lud mich gleich samt meiner ganzen Familie ein. Alle drei Söhne sollten auf einem Island-Pony reiten dürfen. Die Freude, als Xaver von unserem Gastgeber aufs Pferd gehievt wurde, war unglaublich: Wie beim sprichwörtlich berühmten Honigkuchenpferd machte sich ein Grinsen von einer Seite des Gesichts zur nächsten breit. Dass das Pferd sich auch zwischenzeitlich einmal von sich aus bewegt, nahm der Sohnemann, der sonst alles unter Kontrolle haben will, erstaunlicherweise gelassen zur Kenntnis. Er ritt, geführt von einer erfahrenen Reiterin, der Sonne entgegen. Und dachte sich wohl: Oh, wie schön ist Haverlah...