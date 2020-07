22.000 Euro Schaden bei Unfall in Engelnstedt

Ein Unfall hat sich nach Polizeiangaben am Dienstag, 13.15 Uhr, auf der Peiner Straße/Ecke „Auf der Graube“ in Engelnstedt ereignet. Ein 19-jähriger aus Salzgitter übersah vermutlich aus Unachtsamkeit den an der Rotlicht zeigenden Ampel stehenden PKW eines 54-Jährigen aus Salzgitter und fuhr mit seinem VW Polo auf auf, so die Polizei.

Drittes Fahrzeug betroffen

Durch die Wucht des Aufpralls sei der Mercedes des 54-Jährigen noch auf den vor ihm stehenden Hyundai einer 20-Jährigen aus Hettstedt aufgeschoben worden. Es sei niemand verletzt worden.

Abschleppen war nötig

Der Polo und der Mercedes hätten aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden müssen. Es sei Sachschaden in Höhe von zirka 22.000 Euro entstanden.

red