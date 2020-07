Ein Unfall ereignete sich auf der B 248 in der Nach zu Sonntag.

Unfall mit Gasfahrzeug in Thiede

Zu einem Unfall kam es in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr auf der Bundesstraße 248 (Thiedestraße) zwischen Thiede und Rüningen. Ein Wagen war in Richtung Thiede unterwegs, als nach Angaben des Fahrers ein Wildschwein seinen Weg kreuzte und er bremsen musste. Der nachfolgende Wagen bemerkte dies offenbar zu spät, so dass er auf den ersten Wagen auffuhr. Verletzt wurde nach Auskunft der Polizei niemand.

