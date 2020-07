Mitten in der Provinz

Neulich war ich mal wieder im Zug durch die Landschaft unterwegs, und ich finde immer wieder toll, wenn man neue Städte entdeckt. Naja, Städte… also Siedlungen. In Norddeutschland gibt es wunderbare Dörfer, wo es nach Kuhdung riecht und man den Eindruck hat, hier hat sich seit 100 Jahren kaum etwas verändert. Und diese Dörfer haben auch tolle Namen. Wo bist Du gerade, fragte meine Freundin per Handy, und ich schrieb wahrheitsgemäß: Zwischen Klecken und Sprötze. Das liegt irgendwo im Westen des Landes, wahrscheinlich führt da auch keine Straße hin, aber Gleise sind dort vermutlich vor 100 Jahren enthusiastisch verlegt worden. Ich möchte keinem Kleckener oder Sprötzer oder Kleckenerin oder Sprötzerin auf die Füße treten, im Gegenteil, vielleicht handelt es sich um ganz zauberhafte Dörfer. Irgendwann steige ich da auch mal aus, versprochen.

