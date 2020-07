Salzgitter bietet Kindern ein großes Ferienprogramm an

Mit den neusten Lockerungen sind die Kinder- und Jugendtreffs (KJT) wieder eingeschränkt geöffnet, sodass Kinder und Jugendliche sich auf kreative und sportliche Angebote in den Ferien freuen können. Dies kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an.

Im Kinder- und Jugendtreff Hamberg wird der Sommer beispielsweise bunt. Für Kinder von sechs bis vierzehn Jahren stehen vom 20. bis 24. Juli oder vom 27. bis 31. Juli Schnitzeljagd, Bastel- und Kreativangebote auf dem Programm.

Der KJT Graffiti in der Jugendkulturwerkstatt Forellenhof bietet in der ganzen Ferienzeit eine Betreuung an: Kinder von sechs bis zwölf Jahren können täglich von 8 bis 16 Uhr das Außengelände nutzen, Spiele spielen oder eigene Ideen mitbringen.

Darüber hinaus gibt es ein offenes Nachmittags- und Abendprogramm für alle jungen Menschen zwischen sechs und 27 Jahren. Graffiti sprühen unter Anleitung ist dabei ebenso möglich wie Dart spielen.

Für Abwechslung ist auch in den KJTs Thiede, Hallendorf und Chillhouse in Lichtenberg gesorgt: Spiele, Ausflüge, Bastel- und Kreativangebote stehen tage- oder wochenweise auf dem Programm. Kinder und Jugendliche haben die Wahl zwischen Parcourlauf, Stoffbeutel gestalten, Billard spielen oder einfach nur chillen.

Wer lieber den heimischen Wald entdecken möchte, ist im August im Kinder- und Jugendtreff Hamberg gut aufgehoben: Dort geht es vom 10. bis 14. August und vom 17. bis 21. August mit Wald- und Wildnispädagogen auf Entdeckungsreise.

Die Anmeldungen erfolgen ausschließlich in den jeweiligen Kinder- und Jugendtreffs. Details zu allen Angeboten sind ebenfalls dort oder online erhältlich.

Stadt Salzgitter: Kinder- und Jugendförderung

Die Teilnahmeplätze für die einzelnen Aktivitäten sind aufgrund der aktuellen Situation begrenzt und es gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Über die Details wird bei der Anmeldung informiert. Zudem muss grundsätzlich dieses Jahr jeder auch seine eigene Verpflegung zu den Betreuungsangeboten selbst mitbringen.

