Polizei Salzgitter erwischt zwei Fahrer alkoholisiert am Steuer

Salzgitter. Die Polizei hat am Sonntagfrüh zwei Autofahrer gestoppt, die beide alkoholisiert am Steuer waren: einer in Lebenstedt, der andere in Thiede.

Zum Fußgänger wurde ein Autofahrer, den die Polizei nach eigenen Angaben am Sonntag gegen 3.35 Uhr am Teichwiesenweg in Lebenstedt kontrollierte. Der 32-Jährige aus Salzgitter habe sich freiwillig einem Atemalkoholtest unterzogen, der einen Wert von 1,45 Promille ergeben habe. Eine Blutprobe sei angeordnet worden. Sein Auto musste der Mann stehenlassen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwarte nun ein Strafverfahren.

Auch ein 22-Jähriger Helmstedter war alkoholisiert am Steuer

Ähnlich sei es einem 22-Jährigen aus dem Landkreis Helmstedt ergangen, der am Sonntag gegen

4 Uhr auf dem Pappeldamm in Thiede kontrolliert wurde. Sein Atemalkoholtest habe einen Wert von

2,5 Promille ergeben. Auch in diesem Fall sei eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt worden.

Unfallflucht an Thomas-Mann-Straße in Thiede

Schließlich kam es am Freitag noch zur Unfallflucht an der Thomas-Mann-Straße in Thiede. Ein bislang unbekannter Fahrer sei mit seinem Fahrzeug zwischen 17.30 und 19.15 Uhr gegen den geparkten PKW eines 29-Jährigen aus Salzgitter-Thiede gestoßen und dann unerkannt abgehauen. Schadenshöhe: etwa 500 Euro. Zeugenhinweise: (05341) 941730.

red