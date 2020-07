Salzgitter: Viel Gutes trotz Corona!

Bisher wurden von unseren Lesern schon über 250.000 Euro für die Sonderaktion „Das Goldene Herz – Helfen sie den Helfern“ gespendet. 2000 Euro gingen an die Mundschutz Initiative in Salzgitter und 3000 Euro an das SOS-Mütterzentrum in Salzgitter-Bad. Auch viele weitere Projekte der Region wurden bedacht.

Foto: Jürgen Stricker