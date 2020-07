Ferienpass in Salzgitter ab Mittwoch erhältlich

Der Ferienpass ist da. Trotz aller Einschränkungen, die die Corona-Pandemie auch für Veranstalter und Vereine mit sich bringt, hat die Bäder-, Sport- und Freizeit-GmbH (BSF) in Abstimmung mit der Verwaltung auch für dieses Jahr wieder einen Ferienpass für die Sommerferien zusammengestellt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der Pass gilt vom 16. Juli bis 26. August. Einige Angebote fangen auch schon eher an. Nutzen können ihn Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 18 Jahre aus Salzgitter und der näheren Umgebung. Neu diesmal: Für die meisten Angebote muss man sich anmelden.

Ferienpass bringt Rabatte und Ermäßigungen

Mit dem Ferienpass bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusätzlich bei vielen Anbietern Rabatte und Ermäßigungen. Die KVG bietet zum Beispiel wieder das „SommerFerienTicket“ an. Mit ihm können alle unter 19 Jahren sechs Wochen lang für 33 Euro mit Bus und Bahn durch Niedersachsen, Bremen und bis zum Hamburger Hauptbahnhof fahren. Die Karten gibt es in den Verkaufsstellen der KVG und online auf ihrer Internetseite.

Auch wieder im Angebot sind die Bäder- und die Sportmarken: Mit der Bäder-Marke kann man für einmalig 6 Euro das Stadtbad in Lebenstedt, das Hallenfreibad in Thiede und das Waldschwimmbad in Gebhardshagen jeweils zweimal pro Woche besuchen. Mit der Sportmarke, die 3 Euro kostet, können alle Sport-Angebote des Passes besucht werden, ohne einem Verein beitreten zu müssen.

Schmiedetag im städtischen Museum Schloss Salder

Im städtischen Museum Schloss Salder wird für Jugendliche von 12 bis 14 Jahre am Dienstag, 4. August, ab 10 Uhr wieder der Schmiedetag angeboten. Mit erfahrenen Handwerkern schmieden die Teilnehmer Ess-Spieker und Flaschenöffner. Wer schon immer einen Bogen selber bauen wollte, lernt dies am Donnerstag, 6. August im Museum.

In der Stadtbibliothek werden der Antolin- und der Julius-Club angeboten. Der Antolin-Club richtet sich an Lesebegeisterte von 6 bis 10 Jahren und hat bereits am 6. Juli, begonnen. Das Motto ist diesmal „Social Distance“. Überdies gibt es einen Wettbewerb, und die Teilnehmer bekommen wöchentlich lustige Aufträge aus der Ideen-Kiste und vieles mehr zugesandt. Der Julius-Club für die 11- bis 14-Jährigen, der am 3. Juli begonnen hat, bietet Lesestoff aktueller Bücher, eine wöchentliche Ideenkiste, ein Salzgitter Adventure Game und vieles mehr.

Volkshochschule lädt zum Online-Talentcampus ein

Die Volkshochschule (VHS) Salzgitter ist unter anderem mit ihrem Talentcampus mit dabei. Diesmal bietet die VHS ihren Campus online an. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche von 9 bis 15 Jahre. Oberthema ist diesmal der Klimaschutz. Unter dem Motto „Du bist was Du isst“ können die Teilnehmer im „Klimaschutz-Online-Camp“ vom Montag 3. August, bis Freitag, 7. August, per Zoom und Webinar aktiv werden. Die Kinder und Jugendlichen erforschen, was sich wirklich im eigenen Kühlschrank verbirgt. Beim zweiten Talentcampus-Angebot geht es darum, einen eigenen Song zu schreiben oder zu rappen. Dieser Online-Campus findet von Montag, 20. Juli, bis Freitag, 7. August statt.

Ferienpass wird an vielen Verkaufsstellen angeboten

Der Ferienpass und die Sport- und Bäder-Marken sind erhältlich ab Mittwoch im Thermalsolbad Salzgitter-Bad, Stadtbad Lebenstedt, im Verwaltung des Stadtbades Lebenstedt (Montag bis Donnerstag 8 bis 14 Uhr), Hallenfreibad Salzgitter-Thiede, KVG-Mobilitätszentrale Lebenstedt (Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr, Waldschwimmbad Gebhardshagen (ab 17. Juli).

Informationen auf www.bsf-salzgitter.de und www.salzgitter.de sowie unter (05341) 839-4422 oder E-Mail martoccia@bsf-sz.de.

red