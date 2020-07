Was mich auf die Palme bringt

Ich liebe Pflanzen, aber Pflanzen lieben mich nicht. Jedes Jahre gehen mir mindestens drei Basilikums-Töpfchen ein, die ich auf meinem optimistisch eingerichteten Kräuterregal auf dem Balkon heimisch werden lassen möchte. Es dauert keine zwei Tage. Mein Mann sagt, ich gieße zuviel. Jedenfalls haben wir uns für eine frosterlegte Pflanze nun zwei neue Oleander gekauft, einen weißen und einen roten. Und perfekt umgetopft, richtige Erde, richtiger Stellplatz. Alles richtig gemacht, dachte ich noch, bevor ich nach einer Woche Läuse an dem weißen und Mehltau an dem roten Oleander entdeckte. Jetzt befinden sie sich in Quarantäne und wir drücken die Daumen. In Quarantäne steht übrigens noch eine andere, mannshohe Pflanze. Die hat 5 Umzüge überstanden, aber den vorletzten Winter nicht so gut. Da fing sie nach 30 Jahren plötzlich an zu blühen und entwickelte hässliche und klebrige Beeren. Und jetzt hat sie gelbe und missgestaltete Blätter bekommen. Das kann einen schon auf die Palme bringen.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Salzgitter Zeitung oder mailen Sie an verena.mai@bzv.de