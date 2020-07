E-Scooter-Fahrer beleidigt Polizisten in Lebenstedt

Der 34-jährige Fahrer eines Elektrorollers fiel am Sonntag um 1.05 Uhr morgens einer Polizeistreife auf, als er bei Rot die Straße Wildkamp in Lebenstedt überquerte. Es stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Als die Beamten dem Verkehrssünder die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ankündigten, beleidigte er dieser durch das Zeigen des sogenannten Stinkefingers. Den 34-Jährigen erwartet nun auch noch eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Fahrer betrunken

Gegen einen 28-Jährigen ermittelt die Polizei wegen mehrerer Verkehrsstraftaten. Der Fahrer eines Ford Transit fuhr am Samstag um 20.25 Uhr auf dem Watenstedter Weg in Salder auf einen geparkten Audi auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass er keine Fahrerlaubnis hat und unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Den Unfallfahrer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Höhe des Schadens wird auf 1500 Euro geschätzt.

Multivan gestohlen

In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 11.30 Uhr, hat ein Unbekannter am Helene-Weber-Ring in Lebenstedt ein Auto gestohlen. Der braune VW Multivan, Kennzeichen SZ-ES 2503, war auf einer Garagenzufahrt abgestellt. Zeugenhinweise: (05341) 18970.

Ziege läuft herum

Anwohner haben am späten Samstagabend eine freilaufende Ziege im Wohngebiet Gebrüder-Grimm- Weg in Gebhardshagen gemeldet. Passanten konnten sie einfangen. Da der Tierhalter nicht zu ermitteln war, wurde die Ziege ins Tierheim Salzgitter-Bad gebracht.

Einbrecher ohne Beute

Ein Unbekannter ist am Samstag in Abwesenheit des Eigentümers von 11.30 bis 16 Uhr in ein Einfamilienhaus am Oberen Bergfeldweg eingebrochen. Entwendet wurde nach bisherigem Stand nichts. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

red