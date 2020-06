Bisher habe ich in Franken nur getankt, also Benzin, wenn ich auf der Durchreise war.

Bier – das war ein Thema, über das ich mich dieser Tage mit einem Kollegen austauschte. Wir kamen darauf im Zusammenhang mit dem mindestens ebenso interessanten Thema Urlaub. Beides lasse sich hervorragend miteinander kombinieren, so mein Kollege. „Im Grunde genommen“, befand er, „handelt es sich dabei um Erdkunde flüssig.“ Denn wenn einer eine Reise tut, lernt er nicht nur Land und Leute kennen, sondern – sollte er an Gerstensäften interessiert sein – auch das ein oder andere leckere Getränk. Zu empfehlen sei, so mein Kollege, etwa eine Bildungsreise nach Franken. Dort gebe es die höchste Dichte an Brauereien und Bierspezialitäten überhaupt. Nicht nur deutschland-, sondern sogar weltweit. Bisher habe ich in Franken nur getankt, also Benzin, wenn ich auf der Durchreise war. Ich sollte derweil einmal überlegen, ob ich dort nicht eine längere Rast einlege. Das könnte ein süffiges und zugleich bildungsreiches Erlebnis werden.