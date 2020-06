Endlich wieder Schule!

Was für ein Segen! Mein Sohnemann darf wieder in die Schule gehen! Gut, in dieser Woche waren es „nur“ zwei Tage, aber immerhin: Er durfte Schulhof und Klassenraum betreten. Ein wenig klagte er darüber, dass manche Lehrer ihn nicht verstanden hätten und er sehr laut sein musste – der Mund- und Nasenschutz forderte seinen Tribut. Aber ansonsten zeigte er sich, wie fast alle mir persönlich bekannten Schüler, sehr glücklich über das Stück wiedergewonnene Normalität. Außerdem hat er endlich seine beiden besten Freunde wieder gesehen – wenn er auch nur auf Distanz mit ihnen spielen durfte. Die Idee des Sohnemannes, dem Kindergarten – der auf seinem Schulweg liegt – einmal wieder einen Besuch abzustatten, muss er nach Einschätzung seiner Eltern aber erst einmal auf die lange Bank schieben, auf die Zeit nach Corona. „Also kann ich den Kindergarten kurz vor Weihnachten besuchen?“ fragte unser Spross. Dann müsse Corona doch spätestens wieder vorbei sein. Das sei ganz logisch, denn sonst könne der Weihnachtsmann schließlich auch nicht kommen, wegen der Kontaktbeschränkungen. Und das ginge ja wohl gar nicht...

