Feuerwehreinsatz in Thiede: Wäschetrockner brennt

Ein Wäschetrockner hat am Montagmorgen in einem Keller in Thiede Feuer gefangen und für einen Einsatz der Salzgitteraner Feuerwehr gesorgt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte in der Breslauer Straße qualmte es laut Einsatzleiter Simon Rebel bereits aus dem Keller.

Dank vorzeitigem Eintreffen der Polizei war das Wohnhaus jedoch schon geräumt. Mit einem Rauchvorhang verhinderte die Feuerwehr, dass sich der Qualm weiter im Treppenhaus ausbreitete, und löschte das Feuer unter Atemschutz – der Einsatz war nach etwa 20 Minuten beendet. Verletzte gab es keine. /red