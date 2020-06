Gedächtnisauffrischung für Salzgitter-Bads Propstei

Die Restaurierungsfirma Preservation Academy Leipzig, mit Geschäftsführerin Anja Grubitzsch (in Jeansjacke), hat restaurierte Dokumente der Propstei Salzgitter-Bad zurückgegeben an Birgit Hoffmann, Landeskirchenarchivrätin bzw. Archivleiterin der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig, Standort Wolfenbüttel. Grubitzsch hält ein restauriertes Dokument in der Hand, bei dem offensichtlch die Randbereiche besonders geschädigt waren.