Bei Margrit und Günter Beier gibt es dieses Jahr wieder offene Gartenpforten. Wer mag, kann am Samstag, 6. Juni, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr den weitläufigen Garten in Flachstöckheim, in der Straße Trittelhorn 16, besuchen. Das Ehepaar ist auch selbst vor Ort und kann zu den Pflanzen, auch zum Gemüseanbau und zur botanischen Pflege einiges erklären, wie Margrit Beier verspricht. In dem Garten gibt es zudem ein Gewächshaus, Hochbeete sowie einen Wintergarten mit einer Keramikausstellung mit Verkauf. Natürlich sind auch hier die üblichen Corona-Regeln wie Nasen-Mund-Maske und Abstandhalten zu beachten. Einen weiteren Tag mit offener Gartenpforte will das Paar am Samstag,20. Juni, veranstalten.