Salzgitteraner MAN-Azubis erhalten ihre Arbeitskleidung

Vor Beginn ihrer Berufsausbildung am 1. September dieses Jahres wurden die gewerblich-technischen Auszubildenden und die Dualstudenten am Samstag bei der MAN Truck & Bus SE, Berufsausbildung Salzgitter, durch die Firma Barbusch eingekleidet. Schließlich muss die neue Bekleidung gut sitzen, damit darin optimal gearbeitet werden kann – egal wie groß, klein, wie zierlich oder kräftig die Auszubildenden sind, heißt es in einer Mitteilung.

Um den bestmöglichen Schutz der Auszubildenden vor Gefahren und gesundheitlichen Schäden zu erreichen, spielt die persönliche Schutzausrüstung und deren richtiger Einsatz eine elementare Rolle. Zum einen ist die einheitliche Arbeitsschutzbekleidung für jeden Auszubildenden wichtig – zum anderen ist die einheitliche Bekleidung gedacht, um auch den Teamgeist zu stärken. Dadurch wird auch der respektvolle Umgang miteinander und die Zugehörigkeit zum Unternehmen MAN gestärkt.

„Damit wird das Wir-Gefühl gefördert, die Auszubildenden sehen vom ersten Tag an: Ich gehöre dazu“, so Ausbildungsleiter Hans-Werner Ruhkopf in der Mitteilung. „Wichtig ist aber auch, dem Auszubildenden zu vermitteln, welchen Stellenwert ein gutes und einheitliches Erscheinungsbild hat.“ Die professionelle Berufsbekleidung zeigt, dass an allen MAN-Standorten auch bei dem richtigen Look ihrer Mitarbeitern auf Qualität geachtet wird. Dadurch wird auch der Teamgeist gefördert.

Die Sicherung von qualifiziertem Nachwuchs durch eine gute Berufsausbildung hat bei der MAN Truck & Bus SE schon immer einen hohen Stellenwert. Mit einer Berufsausbildung bei der MAN sind Interessierte immer auf direktem Kurs in Richtung Zukunft, drückt das Unternehmen in der Mitteilung aus. Für den Ausbildungsbeginn am 1. September 2021 ist eine Onlinebewerbung unter www.karriere.man.eu ab sofort möglich. red