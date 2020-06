2,34 Promille – Polizei stoppt Radfahrer aus Salzgitter

Um kurz vor 18 Uhr stoppte die Polizei am Montag in Thiede einen alkoholisierten Radfahrer.

Die Polizei hat am Montag gegen 17.40 Uhr einen Radfahrer gestoppt, der in Schlangenlinien die Straße „Unter den Eichen“ befuhr. Bei dem 21-jährigen Salzgitteraner konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Dem Salzgitteraner wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. red