Licht am Ende des Tunnels

Wir sind wieder da! Dieser Ausruf gibt uns Hoffnung, Zuversicht, Motivation und Kraft für den emotionalen und wirtschaftlichen Wiederaufbau unserer Stadtgesellschaft, die nicht durch einen Krieg, aber durch einen Virus am Boden liegt. Seit dem 13. März kein öffentliches Leben, keine privaten Kontakte, die Wirtschaft stand still und die Angst vor einer tödlichen Infektion ging um. Aber gemeinsam haben wir diesen Albtraum vorerst beendet. Über 10 Wochen Abstand halten, Rücksicht nehmen und auf vieles verzichten, war bislang der Schlüssel zum Erfolg. Aber bereits am 21. März habe ich auch auf die Kehrseite der drastischen Corona-Eindämmungsmaßnahmen hingewiesen: dem drohenden wirtschaftlichen Gau, der viele Betriebe in allen Wirtschaftsbereichen in Existenznöte bringen wird und zwar viel schlimmer als bei der Finanzkrise 2008. Die aktuellen Lockerungen und der Exitfahrplan der Landesregierung zu einem Alltag mit Corona sind daher notwendig, richtig und für unsere Stadtgesellschaft überlebenswichtig. Maßnahmen, die den Gesundheitsschutz aller zu Recht in den Vordergrund stellen, auf der anderen Seite aber Grundrechte einschränken und wirtschaftliche Existenzen bedrohen, müssen verhältnismäßig sein. Nur dann werden diese von den Menschen akzeptiert und eingehalten. Jetzt sehen wir Licht am Ende des düsteren Tunnels – aber nur, wenn wir uns alle vernünftig verhalten. Bleiben Sie gesund!

