Abstand halten ist schwer

Endlich, ja endlich sind sie wieder geöffnet, zwar schon seit einigen Tagen, aber meine Söhne haben das Glücksgefühl erst am Wochenende erlebt: Die Spielplätze sind wieder zu betreten. Vor allem einer unserer Zwillinge ist vollkommen aus dem Häuschen – und mit ihm gleich eine ganze Rasselbande, die sich kaum zähmen lässt. Denn solch einen Hochbetrieb wie am Samstag habe ich auf einem Spielplatz schon wirklich sehr lange nicht mehr gesehen. Bekannte Kinder und auch viele, die wir vorher noch nie gesehen haben, klettern, schaukeln und wippen fröhlich umher. Da fällt das Abstand halten in Zeiten von Corona wirklich schwer. Uns ist es geglückt, immer „unter uns“ zu bleiben. Aber im „Spielrausch“ ist es den Kindern nur schwer zu vermitteln, warum sie nicht zusammen mit anderen in die Nestschaukel klettern sollten. Dass die Spielplätze überhaupt wieder geöffnet haben, ist aber ganz offensichtlich Balsam für die Kinderseelen. Und somit eine gute Entscheidung. Auch wenn so ein Spielplatzbesuch für die Aufsichtspersonen mit Blick auf die Abstandsregelungen manchmal doch ein wenig herausfordernd sein mag...

