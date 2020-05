Mann in Salzgitter mit Schlägen und Tritten traktiert

Salzgitter-Bad. Wegen einer Schlägerei wurde die Polizei am Dienstagabend in die Kniestedter Straße in Salzgitter-Bad gerufen. Dort wurde ein Mann verletzt.

Eine gewalttätige Auseinandersetzung in der Kniestedter Straße in Salzgitter-Bad hat die Polizei am Mittwoch gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am Dienstag gegen 22.15 Uhr zwischen zwei Männern im Alter von 31 und 54 Jahren zu der körperlichen Auseinandersetzung. Gründe hierfür konnte die Polizei nicht nennen. Der 31 Jahre alte Mann soll dem Geschädigten mehrfach an den Oberkörper geschlagen und ihm ins Gesicht getreten haben, als dieser bereits am Boden lag.

Der geschädigte 54-Jährige wurde bei der Schlägerei leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Täter ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung. red